Arzu Sabancı Torununa Çeyize Başladı, Bülent Şakrak Aşka Geldi: 10 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Arzu Sabancı Torununa Çeyize Başladı, Bülent Şakrak Aşka Geldi: 10 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Berfu Yenenler, güne enerjik başladı.
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Gamze Erçel, evde havuz partisi verdi.
Şeyma Subaşı yine bir meditasyon peşindeydi.
Arzu Sabancı, minik torunu Arzu Alara'nın çeyizine niyetlenmeye başladı bile.
Hadise, yakın dostu Seda Bakan'a düştü.
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"Umarım bu görsel şölenden hoşlanıyorlardır" diyen Didem Soydan, yine yaptı yapacağını.
Cemal Can, Gülben Ergen sahnesine gidip Demo sürpriziyle karşılaştı.
Demet Akalın, biricik arkadaşının kulisinden poz kesmeyi ihmal etmedi.
Film çekimlerinde olan Hande Erçel yine tarzını konuşturdu.
Pelin Akil, kızıyla köfte yoğurdu.
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Bülent Şakrak aşka geldi, şekilden şekle girdi.
Bir gitar çalmadığı kalmıştı, Serkay Tütüncü bu sefer de gitarıyla şov yaptı.
Yasemin Şefkatli ikiz bebekli hayattan kareler paylaşmaya devam etti.
Danla Bilic, gününü net özetledi.
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