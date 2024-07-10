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Arzu Sabancı Torununa Çeyize Başladı, Bülent Şakrak Aşka Geldi: 10 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Arzu Sabancı Torununa Çeyize Başladı, Bülent Şakrak Aşka Geldi: 10 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 02:49

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Berfu Yenenler, güne enerjik başladı.

Berfu Yenenler, güne enerjik başladı.

Gamze Erçel, evde havuz partisi verdi.

Gamze Erçel, evde havuz partisi verdi.

Şeyma Subaşı yine bir meditasyon peşindeydi.

Şeyma Subaşı yine bir meditasyon peşindeydi.

Arzu Sabancı, minik torunu Arzu Alara'nın çeyizine niyetlenmeye başladı bile.

Arzu Sabancı, minik torunu Arzu Alara'nın çeyizine niyetlenmeye başladı bile.

Hadise, yakın dostu Seda Bakan'a düştü.

Hadise, yakın dostu Seda Bakan'a düştü.
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"Umarım bu görsel şölenden hoşlanıyorlardır" diyen Didem Soydan, yine yaptı yapacağını.

"Umarım bu görsel şölenden hoşlanıyorlardır" diyen Didem Soydan, yine yaptı yapacağını.

Cemal Can, Gülben Ergen sahnesine gidip Demo sürpriziyle karşılaştı.

Cemal Can, Gülben Ergen sahnesine gidip Demo sürpriziyle karşılaştı.

Demet Akalın, biricik arkadaşının kulisinden poz kesmeyi ihmal etmedi.

Demet Akalın, biricik arkadaşının kulisinden poz kesmeyi ihmal etmedi.

Film çekimlerinde olan Hande Erçel yine tarzını konuşturdu.

Film çekimlerinde olan Hande Erçel yine tarzını konuşturdu.

Pelin Akil, kızıyla köfte yoğurdu.

Pelin Akil, kızıyla köfte yoğurdu.
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Bülent Şakrak aşka geldi, şekilden şekle girdi.

Bülent Şakrak aşka geldi, şekilden şekle girdi.

Bir gitar çalmadığı kalmıştı, Serkay Tütüncü bu sefer de gitarıyla şov yaptı.

Bir gitar çalmadığı kalmıştı, Serkay Tütüncü bu sefer de gitarıyla şov yaptı.

Yasemin Şefkatli ikiz bebekli hayattan kareler paylaşmaya devam etti.

Yasemin Şefkatli ikiz bebekli hayattan kareler paylaşmaya devam etti.

Danla Bilic, gününü net özetledi.

Danla Bilic, gününü net özetledi.
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