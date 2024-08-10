Arzu Sabancı Milli Takımın Maç Heyecanına Ortak Oldu: 10 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Arzu Sabancı Milli Takımın Maç Heyecanına Ortak Oldu: 10 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Hande Yener, takımı tebrik etti!
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Şeyma Subaşı, eskiye sardı.
Yasemin Şefkatli, bronzlaşamadığından dert yandı.
Danla Bilic, Instagram açılınca "kaldığımız yerden devam" dedi.
Birce Akalay'dan patili dost paylaşımı geldi.
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Başak Dizer, yeniden yasaya tepki gösterdi.
İrem Derici, otel odalarındaki kuğu şeklindeki havluların ilk kimin aklına geldiğini sorguladı.
Hande Erçel de sokak hayvanları yasasına tepki gösterdi.
Arzu Sabancı, kızların maç heyecanına ortak oldu.
Pelin Akil, eşi Anıl Altan'ın kameralarına takıldı.
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Cemal Can Canseven, Instagram'ın açılışını annesiyle doğruladı.
Berfu Yenenler de yasağın kalkmasını düğün görüntüleriyle kutladı.
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