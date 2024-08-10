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Arzu Sabancı Milli Takımın Maç Heyecanına Ortak Oldu: 10 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Arzu Sabancı Milli Takımın Maç Heyecanına Ortak Oldu: 10 Ağustos'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 23:40

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hande Yener, takımı tebrik etti!

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