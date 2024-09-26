Arzu Sabancı Gayrimeşru Torun İddialarına Fransa'da Kulak Tıkadı: 26 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Arzu Sabancı Gayrimeşru Torun İddialarına Fransa'da Kulak Tıkadı: 26 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Yasemin Tatlıses, ikizleriyle oyun saatindeydi.
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Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla "fly yoga" yaptı.
Nazlı Sabancı'nın keyfi yerindeydi.
Arzu Sabancı, yeni torun iddialarını duymazdan geldi. Fransa'nın tadını çıkardı.
Hadise ayna selfisi çekti.
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Pelin Akil, Anıl Altan, Müge Boz ve Caner Erdeniz Kapadokya gezisindeydi.
Ezgi Mola, Murat Boz'u izlemeye gitti.
Çağla Şıkel boy verdi.
Berrak Tüzünataç yine ışıldıyordu.
Gamze Erçel, güne erken Mavi'siyle erken başladı.
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Afra Saraoğlu, kedisi ve kitaplarını çekti.
Danla Bilic ve Ala Tokel, perşembenin tadını çıkardı.
SılaTürkoğlu sporunu ihmal etmedi.
Didem Soydan, biricik dostu Umut Eker'in doğum gününü kutladı.
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