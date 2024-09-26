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Arzu Sabancı Gayrimeşru Torun İddialarına Fransa'da Kulak Tıkadı: 26 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Arzu Sabancı Gayrimeşru Torun İddialarına Fransa'da Kulak Tıkadı: 26 Eylül'de Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
27.09.2024 - 01:48

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Yasemin Tatlıses, ikizleriyle oyun saatindeydi.

Yasemin Tatlıses, ikizleriyle oyun saatindeydi.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla "fly yoga" yaptı.

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla "fly yoga" yaptı.

Nazlı Sabancı'nın keyfi yerindeydi.

Nazlı Sabancı'nın keyfi yerindeydi.

Arzu Sabancı, yeni torun iddialarını duymazdan geldi. Fransa'nın tadını çıkardı.

Arzu Sabancı, yeni torun iddialarını duymazdan geldi. Fransa'nın tadını çıkardı.

Hadise ayna selfisi çekti.

Hadise ayna selfisi çekti.
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Pelin Akil, Anıl Altan, Müge Boz ve Caner Erdeniz Kapadokya gezisindeydi.

Pelin Akil, Anıl Altan, Müge Boz ve Caner Erdeniz Kapadokya gezisindeydi.

Ezgi Mola, Murat Boz'u izlemeye gitti.

Ezgi Mola, Murat Boz'u izlemeye gitti.

Çağla Şıkel boy verdi.

Çağla Şıkel boy verdi.

Berrak Tüzünataç yine ışıldıyordu.

Berrak Tüzünataç yine ışıldıyordu.

Gamze Erçel, güne erken Mavi'siyle erken başladı.

Gamze Erçel, güne erken Mavi'siyle erken başladı.
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Afra Saraoğlu, kedisi ve kitaplarını çekti.

Afra Saraoğlu, kedisi ve kitaplarını çekti.

Danla Bilic ve Ala Tokel, perşembenin tadını çıkardı.

Danla Bilic ve Ala Tokel, perşembenin tadını çıkardı.

SılaTürkoğlu sporunu ihmal etmedi.

SılaTürkoğlu sporunu ihmal etmedi.

Didem Soydan, biricik dostu Umut Eker'in doğum gününü kutladı.

Didem Soydan, biricik dostu Umut Eker'in doğum gününü kutladı.
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