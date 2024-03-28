Artvin'de Trafik Kazası: Bir Gazeteci Öldü, Bir Gazeteci Ağır Yaralı
Artvin'de Trafik Kazası: Bir Gazeteci Öldü, Bir Gazeteci Ağır Yaralı
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Kaza Artvin-Erzurum karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobil, yol kenarındaki işaret levhasına çarptı.
Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye sevk edildi ancak, Tolga Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise hastanede devam ediyor.
Öte yandan Vali Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, hastaneye gelerek Gül'ün ailesine taziyede bulundu, Tüysüz'ün ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Neyi sabote etmeye gidiyolardı acaba
Kalana Allah sağlık sıhhat versin. Ölene rahmet olsun. Ama ahirete kul hakkıyla gitmemek lazım...