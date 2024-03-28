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Artvin'de Trafik Kazası: Bir Gazeteci Öldü, Bir Gazeteci Ağır Yaralı

Artvin'de Trafik Kazası: Bir Gazeteci Öldü, Bir Gazeteci Ağır Yaralı

Trafik Kazası
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 08:42

Artvin-Erzurum karayolunda meydana gelen kazada bir gazeteci öldü, bir gazeteci ağır yaralandı. 

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Kaza Artvin-Erzurum karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobil, yol kenarındaki işaret levhasına çarptı.

Kaza Artvin-Erzurum karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi. TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobil, yol kenarındaki işaret levhasına çarptı.

Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye sevk edildi ancak, Tolga Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından hastaneye sevk edildi ancak, Tolga Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Öte yandan Vali Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, hastaneye gelerek Gül'ün ailesine taziyede bulundu, Tüysüz'ün ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan Vali Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, hastaneye gelerek Gül'ün ailesine taziyede bulundu, Tüysüz'ün ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Altun mesajında şu ifadeleri kullandı: "Artvin'de haber takibinden dönerken meydana gelen trafik kazasında vefat eden Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül’e Allah’tan rahmet diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavisi süren TRT Haber muhabiri Fatih Tüysüz'e acil şifalar temenni ediyorum."

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azattiq

Neyi sabote etmeye gidiyolardı acaba

tiki miki

Kalana Allah sağlık sıhhat versin. Ölene rahmet olsun. Ama ahirete kul hakkıyla gitmemek lazım...