Arthur Friedenreich: Futbolun Unutulan Kralı

1922 yılında, Arjantin’de düzenlenecek Güney Amerika Kupası kadrosuna alınmadı. Sebebi futbol yeteneği değil, dönemin Brezilya Devlet Başkanı’nın siyah futbolcuların milli takımda oynamasını yasaklamasıydı. Yalnızca beyaz oyuncuların Brezilya’yı temsil etmesi gerektiğini savunan bu karar, onun en büyük hayallerinden birini elinden aldı.
Düşünebiliyor musunuz? Bugün Brezilya futbolunun temel taşlarını oluşturan siyahi oyuncular, bir zamanlar kendi ülkelerinin formasını bile giyemiyordu. Oysa şimdi Fransa gibi dünya futbolunda söz sahibi ülkelerin milli takımları büyük oranda siyahi oyunculardan oluşuyor.
Ancak Arthur Friedenreich pes etmedi. Avrupa’ya davet edildi ve 1925 yılında çıktığı maçlarda Avrupalıları kendisine hayran bıraktı. Sahip olduğu yetenek, onun Avrupa basınında “Gerçek Futbol Kralı” olarak anılmasını sağladı. Ülkesinde hak ettiği değeri göremese de yeteneği dünyanın dört bir yanında takdir ediliyordu.
Hayal kırıklıkları ve son yıllar
Friedenreich, futbolun zirvesindeyken büyük bir hayal kurdu: İlk kez düzenlenecek 1930 Dünya Kupası’nda forma giymek. Ancak bir kez daha dönemin siyasi ve ırksal ayrımcılığı onun önüne geçti. Brezilya, yurt dışındaki oyuncularını milli takıma çağırmadı ve böylece Friedenreich’in en büyük rüyası gerçekleşmeden sona erdi.
1969 yılında hayatını kaybeden Arthur Friedenreich, bugün hâlâ futbol tarihinin en fazla gol atan oyuncularından biri olarak anılıyor. Resmi olmayan kayıtlara göre, 1329 gol atarak Pelé’yi bile geride bırakmıştı. Ancak onun en büyük başarısı yalnızca attığı goller değil, futbol tarihine kazandırdığı mücadele ruhuydu.
Bugün onun ismi belki Pele, Maradona ya da Messi kadar bilinmiyor, ancak futbolun evrimine yaptığı katkılar ve yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, Friedenreich’in hikâyesi nesilden nesile aktarılması gereken bir ilham kaynağıdır.
Belki de onun hikâyesi, birçok yeni nesil futbolcuya ilham verecek bir mücadele mirası olarak hatırlanmalıdır…
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