Arkadaşlarınla Tatil Planı Yaparken Sana Hangi Rolün Verildiğini Tahmin Ediyoruz!
Arkadaşlarınla Tatil Planı Yaparken Sana Hangi Rolün Verildiğini Tahmin Ediyoruz!
Herkesin arkadaş grubunda üstlendiği gizli bir rol vardır. Bu testimizde tatil planlarındaki gizli yeteneğini ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan, soruları cevaplamaya başla!
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1. Tatil planı yaparken ilk düşündüğün şey nedir?
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2. Tatile çıkmadan önce valiz hazırlığında neler yaşarsın?
3. Kalacak yeri seçerken önceliğin ne olur?
4. Peki yolculuk sırasında yapmayı en sevdiğin şey nedir?
5. Bir yerde yemek yiyeceğiniz zaman nasıl karar verirsiniz?
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6. Kimseye söylemeyiz, grubun sıkıcı bir aktivite önerdiğinde tepkin ne olur?
7. Tatil boyunca en çok hangisini yapmayı hayal ediyorsun?
8. Herkesin cevabını merak ettiği o soru: Tatil sırasında sosyal medya paylaşım sıklığın nasıl?
9. Peki planlanan aktivite iptal olursa ne yaparsın?
10. Grupça alışveriş yapmaya karar verdiniz. Senin tavrın nasıl olur?
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11. Biraz da olumsuzluklardan bahsedelim, grubun arasında beklenmedik bir tartışma çıksaydı ne yapardın?
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