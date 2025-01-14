Tatil ekibinin finans uzmanı sensin! Herkes eğlenirken sen bütçeyi korumak için adeta bir sihirbaz gibi çalışıyorsun. Ucuz ama harika restoranlar ile hesaplı aktiviteler hep senin önerilerinden çıkıyor. Öyle ki tatil sonunda herkes sana teşekkür ediyor!