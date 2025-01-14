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Arkadaşlarınla Tatil Planı Yaparken Sana Hangi Rolün Verildiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Arkadaşlarınla Tatil Planı Yaparken Sana Hangi Rolün Verildiğini Tahmin Ediyoruz!

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
14.01.2025 - 18:01

Herkesin arkadaş grubunda üstlendiği gizli bir rol vardır. Bu testimizde tatil planlarındaki gizli yeteneğini ortaya çıkarıyoruz. Hazırsan, soruları cevaplamaya başla!

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1. Tatil planı yaparken ilk düşündüğün şey nedir?

2. Tatile çıkmadan önce valiz hazırlığında neler yaşarsın?

3. Kalacak yeri seçerken önceliğin ne olur?

4. Peki yolculuk sırasında yapmayı en sevdiğin şey nedir?

5. Bir yerde yemek yiyeceğiniz zaman nasıl karar verirsiniz?

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6. Kimseye söylemeyiz, grubun sıkıcı bir aktivite önerdiğinde tepkin ne olur?

7. Tatil boyunca en çok hangisini yapmayı hayal ediyorsun?

8. Herkesin cevabını merak ettiği o soru: Tatil sırasında sosyal medya paylaşım sıklığın nasıl?

9. Peki planlanan aktivite iptal olursa ne yaparsın?

10. Grupça alışveriş yapmaya karar verdiniz. Senin tavrın nasıl olur?

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11. Biraz da olumsuzluklardan bahsedelim, grubun arasında beklenmedik bir tartışma çıksaydı ne yapardın?

Planlayıcı!

Tatil grubunuzun kaptanı sensin! Her şeyin kusursuz olması için büyük bir çaba harcıyorsun. Gidilecek yerden kalacak yere kadar her şeyi organize etmek senin işin. Sen olmasan tatil planı kaosa dönüşebilir. Lider ruhunla grubu motive etmeyi başarıyorsun!

Finans uzmanı!

Tatil ekibinin finans uzmanı sensin! Herkes eğlenirken sen bütçeyi korumak için adeta bir sihirbaz gibi çalışıyorsun. Ucuz ama harika restoranlar ile hesaplı aktiviteler hep senin önerilerinden çıkıyor. Öyle ki tatil sonunda herkes sana teşekkür ediyor!

Gruba eğlenceyi getiren!

Sen olmasan tatilin tadı olmaz! Grubun kahkaha kaynağısın ve her anı eğlenceye çeviriyorsun. Tartışmaları yatıştırıp herkesi bir araya getiren enerjik kişiliğinle grubun göz bebeğisin. Eminiz ki arkadaşların seni tatilin olmazsa olmazı olarak görüyor.

Influencer!

Tatil senin için içerik demek! Her anı estetik karelerle ölümsüzleştiriyor hikayelerinle eğlence katıyorsun. Arkadaş grubunun en renkli kişisi sensin. Gittiğiniz her yer adeta bir fotoğraf albümüne dönüşüyor. Sana tatilde “Influencer” gözüyle bakılıyor desek yanılmayız!

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