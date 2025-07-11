Arkadaşların Attığın Reel’leri Gerçekten İzliyor mu?

Seni kırmak istemeyiz ama bu bir gerçek... Gönderdiğin reel'lerin büyük bir kısmı ya görülmeden geçiliyor ya da üç beş saniye izlenip kaydırılıyor. Sebebi sen değilsin tamamen izleyici profiliyle ilgili. Çünkü doğru kişilere gönderdiğinde “Bu neymiş ya!” dedirtecek kadar iyi seçimlerin var. Sadece hedef kitleyi güncellemen gerek.