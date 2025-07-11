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Arkadaşların Attığın Reel’leri Gerçekten İzliyor mu?

etiket Arkadaşların Attığın Reel’leri Gerçekten İzliyor mu?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
11.07.2025 - 15:31

Hepimiz zaman zaman o mükemmel reel'i bulup arkadaş grubuna atıyoruz ama içten içe şu soruyu da soruyoruz: Gerçekten izlediler mi, yoksa sadece birkaç emoji ve random ile geçiştirdiler mi? Bu testte, arkadaşlarının attığın reel'leri ne kadar ciddiye aldığını anlamaya çalışacağız. Hazırsan başlayalım!

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1. Reel attığın kişi uzun süre cevap vermedi, ne hissedersin?

2. Reel atmayı bir iletişim biçimi olarak görür müsün?

3. Genelde hangi motiveyle reel gönderiyorsun?

4. Sence bir reel'a en uygun dönüş nasıl olmalı?

5. Reel gönderdiğin biri “Çok atıyorsun.” dese ne yapardın?

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6. Arkadaş grubunuzda birbirinize günde ortalama kaç reel atıyorsunuz?

7. Pekiii, biri sana üst üste bir sürü reel gönderirse tepkin ne olur?

8. Kendini sosyal medyada nasıl tanımlarsın?

9. Arkadaş grubunda kim daha çok reel gönderir?

10. Reel atarken en çok neye dikkat edersin?

Senin attığın reel'ler gerçekten de izleniyor!

Tebrikler, attığın her reel atlanmadan izleniyor! Seni tanıyanlar, ne zaman bir şey paylaşsan “Bakalım şimdi ne bulmuş.” diye merakla açıyor videoları. Yorumlar geliyor, paylaştıkların dönüp dolaşıp grupta yeniden konuşuluyor. Çünkü sen içerik seçerken karşındakileri düşünüyor, paylaştığın videoyla bağ kurmasını önemsiyorsun. Kısacası: evet, arkadaşların attığın reel'leri izliyorlar. Hem de severek.

Reel'lerin genelde açılıyor ama biraz da alışkanlıktan!

Attığın reeller izleniyor evet ama o ilk günkü heyecanıyla değil. Seni seven arkadaşların var ama paylaşımlarına bazen otomatik olarak tepki veriyorlar. Belki biraz daha az ama nokta atışı reel'ler göndererek ilgiyi canlandırmayı deneyebilirsin. Unutma, nicelik değil nitelik önemli!

Açık konuşalım: Çoğu zaman reel'lerin görülmüyor…

Seni kırmak istemeyiz ama bu bir gerçek... Gönderdiğin reel'lerin büyük bir kısmı ya görülmeden geçiliyor ya da üç beş saniye izlenip kaydırılıyor. Sebebi sen değilsin tamamen izleyici profiliyle ilgili. Çünkü doğru kişilere gönderdiğinde “Bu neymiş ya!” dedirtecek kadar iyi seçimlerin var. Sadece hedef kitleyi güncellemen gerek.

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Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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