Arkadaşların Attığın Reel’leri Gerçekten İzliyor mu?
Hepimiz zaman zaman o mükemmel reel'i bulup arkadaş grubuna atıyoruz ama içten içe şu soruyu da soruyoruz: Gerçekten izlediler mi, yoksa sadece birkaç emoji ve random ile geçiştirdiler mi? Bu testte, arkadaşlarının attığın reel'leri ne kadar ciddiye aldığını anlamaya çalışacağız. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Reel attığın kişi uzun süre cevap vermedi, ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Reel atmayı bir iletişim biçimi olarak görür müsün?
3. Genelde hangi motiveyle reel gönderiyorsun?
4. Sence bir reel'a en uygun dönüş nasıl olmalı?
5. Reel gönderdiğin biri “Çok atıyorsun.” dese ne yapardın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Arkadaş grubunuzda birbirinize günde ortalama kaç reel atıyorsunuz?
7. Pekiii, biri sana üst üste bir sürü reel gönderirse tepkin ne olur?
8. Kendini sosyal medyada nasıl tanımlarsın?
9. Arkadaş grubunda kim daha çok reel gönderir?
10. Reel atarken en çok neye dikkat edersin?
Senin attığın reel'ler gerçekten de izleniyor!
Reel'lerin genelde açılıyor ama biraz da alışkanlıktan!
Açık konuşalım: Çoğu zaman reel'lerin görülmüyor…
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın