Arkadaş Grubun Hangi Efsane Dizi Grubuna Benziyor?
Arkadaş Grubun Hangi Efsane Dizi Grubuna Benziyor?
Arkadaş grubunda bulunan kişilere göre aranızda paylaşılanlar, yaşanılanlar ve eğlenme şekilleri değişiklik gösterir. Bireysel olarak kendimizi bir karakter ile özdeşleştirebiliriz. Bunun yanı sıra arkadaş grubunun nasıl bir dinamiğe sahip olduğuna bakarak hangi arkadaş grubuna benzediğinizi bulabiliriz. Gelin birlikte bakalım!
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1. Şimdi arkadaş grubuna güzelce bir odaklan. Bir araya geldiğiniz zaman genelde nasıl planlar yaparsın?
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2. Arkadaş grubunuzda kimin fikirleri daha çok uygulanır, bir lideriniz var mı?
3. Arkadaş grubunun espri anlayışını betimleyebilir misin?
4. Bir sorun yaşandı, ortada bir kriz var! Nasıl davranırsınız?
5. Hangi ortamlarda daha çok vakit geçirirsiniz?
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6. Arkadaş ortamına hakim olan temayı söyleyebilir misin?
7. Grubunuzdaki bağlara odaklanın. Bu bağı oluşturan en önemli etken ne?
8. Son olarak! Arkadaş grubunuzda nasıl karakterlerde insanlar var?
Friends!
The Big Bang Theory!
Stranger Things!
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