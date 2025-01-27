Arkadaş Grubun Hangi Efsane Dizi Grubuna Benziyor?

Arkadaş grubun tam olarak Friends ekibi gibi! Kahve içerek derin sohbetlere girmeyi seviyorsunuz. Macera yaşamanıza gerek yok, günlük yaşantılarınız size yetiyor. Yaşadıklarınızı birbirinizle paylaşmanız da rahatlamanıza yardımcı oluyor. Destek, güven sizin için çok önemli. Bir aradayken aile olabiliyorsunuz. Sevginiz çok büyük... Bu yüzden birbirinizden kopmanız çok zor. Ne olursa olsun birbirinize tekrar sarılabiliyorsunuz!