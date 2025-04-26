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Arka Sıradakiler Konusu Nedir? Arka Sıradakiler Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Arka Sıradakiler Konusu Nedir? Arka Sıradakiler Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.04.2025 - 14:40

FOX ekranlarında yayınlanmış efsane dizi Arka Sıradakiler yılar geçse de popülerliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Sosyal medyada gündem olan sahneleriyle adından sıkça söz ettiren Arka Sıradakiler'in konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki Arka Sıradakiler konusu ne? Arka Sıradakiler oyuncuları kim, gerçek hayat hikayesi mi? 

Gelin Arka Sıradakiler dizisine dair tüm detayları görelim...

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Arka Sıradakiler Dizisi Konusu

Arka Sıradakiler Dizisi Konusu

Arka Sıradakiler, maddi ve manevi zorluklar içinde büyüyen bir grup lise öğrencisinin hayat mücadelesini konu alır. Dizide, öğrencilerin ailevi sorunları, okul içindeki adaletsizlikler ve toplumun onlara biçtiği rollerle yüzleşmeleri işlenir. Gençler bir yandan kendi kimliklerini bulmaya çalışırken, diğer yandan okulda onları korumaya çalışan idealist öğretmen Kemal’in desteğiyle hayata tutunmaya çalışırlar. Dostluk, aşk, ihanet ve dayanışma gibi temalar karakterlerin yaşadığı olaylar üzerinden aktarılır.

Arka Sıradakiler Dizisi Oyuncuları

Arka Sıradakiler Dizisi Oyuncuları

  • Bülent Emin Yarar – Kemal Güngör

  • Bülent Çetinaslan – Oktay Karaca 

  • Sinem Öztürk Uslu – Gamze Baran 

  • Barış Atay Mengüllüoğlu – Saffet Günaçar

  • Fırat Çöloğlu – İbrahim Güven

  • Sevda Dalgıç – Özge

  • Deniz Sarıbaş – Sibel / Şebnem

  • Aytaç Er – İlhan Kuşcu (Pamuk)

  • Temmuz Karikutal – Yadigar Kutlu

Arka Sıradakiler Bölümler ve Sezonlar

Arka Sıradakiler Bölümler ve Sezonlar

Arka Sıradakiler dizisi, 6 sezon boyunca toplam 193 bölüm olarak yayınlandı. Dizinin final bölümü olan 193. bölüm ise yayımlanmadı. Dizi, 30 Eylül 2007 tarihinde FOX Türkiye'de yayın hayatına başladı ve 17 Haziran 2012 tarihinde sona erdi.

Arka Sıradakiler Dizisi Uyarlama mı?

Arka Sıradakiler Dizisi Uyarlama mı?

Arka Sıradakiler doğrudan bir uyarlama değil. Yani, resmi olarak 'şu diziden ya da şu filmden alınmıştır' diye bir kaynak gösterilmedi.

Arka Sıradakiler Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Arka Sıradakiler Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Arka Sıradakiler dizisi FOX TV'de yayın hayatına başladı. Tekrar bölümleri hala televizyonda ve internette yayınlanıyor. Arka Sıradakiler'in geçmiş bölümleri YouTube'da yer alıyor.

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Arka Sıradakiler İzlenme Oranları ve Reytingler

Arka Sıradakiler İzlenme Oranları ve Reytingler

​Arka Sıradakiler, FOX TV'de yayınlandığı dönemde (2007–2011) özellikle genç izleyici kitlesi arasında büyük ilgi görmüş ve reytinglerde başarılı sonuçlar elde etmiştir.

Arka Sıradakiler Eleştiri ve Ödüller

Arka Sıradakiler Eleştiri ve Ödüller

Arka Sıradakiler dizisi, yayınlandığı dönemde hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler aldı. Dizinin genç izleyici kitlesi arasında büyük bir popülerlik kazandığı doğru olsa da, içerik ve anlatım tarzı konusunda çeşitli eleştiriler de gündeme geldi.

Arka Sıradakiler Son Haberler

Arka Sıradakiler Son Haberler

Dizinin yapımcısı Birol Güven, 2024 yılında Sinema Genel Müdürü olarak atandı. Bu atama, onun sektördeki etkisini ve deneyimini pekiştirdi.

Arka Sıradakiler Benzeri Diziler

Arka Sıradakiler Benzeri Diziler

Arka Sıradakiler Nerede Çekiliyor?

Arka Sıradakiler Nerede Çekiliyor?

Arka Sıradakiler dizisi, İstanbul'da çekilmiştir. Dizinin mekanları, genellikle İstanbul'un farklı semtlerinde yer alıyor, ancak çoğunlukla Küçükçekmece ve çevresinde bulunan çeşitli mekanlar kullanılmıştır. Özellikle dizinin okul sahneleri ve gençlerin buluştuğu alanlar, bu bölgelerdeki okullarda ve sokaklarda çekilmiştir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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