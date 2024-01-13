Ariana Grande’nin Evine 92 Kez Giren Sapık Tutuklandı: Suçlunun Israr Seviyesi Sosyal Medyanın Diline Düştü
Ariana Grande’nin Evine 92 Kez Giren Sapık Tutuklandı: Suçlunun Israr Seviyesi Sosyal Medyanın Diline Düştü
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Şarkılarıyla dünya müzik listelerini adını yazdıran Ariana Grande, geniş hayra kitlesine sahip ünlülerden biri.
"Thank u, next" ve "7 rings" gibi şarkıları ile tanınan ünlü şarkıcı, her yeni projesinde isminden söz ettirmeye devam ediyor.
Şöhret her ne kadar güzel görünse de bazen tehlikeli de olabiliyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de başı tacizcisi ile dertte olan Grande.
Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcının evine bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran bir kişi beş yıllık uzaklaştırma kararı almasına rağmen yeniden Ariana Grande'nin evine girmiş ve daha sonra tutuklanmıştı.
Bu sefer de Ariana Grande’nin evine tam 92 kez zorla giren sapık tutuklanarak 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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"92 mi?" dediğinizi duyar gibiyiz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz.
Sosyal medya kullanıcılarından da yaşanan bu olaya birçok tepki geldi.
Gelin birlikte bakalım!
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