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Ariana Grande’nin Evine 92 Kez Giren Sapık Tutuklandı: Suçlunun Israr Seviyesi Sosyal Medyanın Diline Düştü

Ariana Grande’nin Evine 92 Kez Giren Sapık Tutuklandı: Suçlunun Israr Seviyesi Sosyal Medyanın Diline Düştü

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 21:53

Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine zorla giren ve bunu tam 92 kez yapan sapık, sonunda yakalandı. Ariana Grande'yi taciz eden kişi 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Şarkılarıyla dünya müzik listelerini adını yazdıran Ariana Grande, geniş hayra kitlesine sahip ünlülerden biri.

Şarkılarıyla dünya müzik listelerini adını yazdıran Ariana Grande, geniş hayra kitlesine sahip ünlülerden biri.

"Thank u, next" ve "7 rings" gibi şarkıları ile tanınan ünlü şarkıcı, her yeni projesinde isminden söz ettirmeye devam ediyor.

"Thank u, next" ve "7 rings" gibi şarkıları ile tanınan ünlü şarkıcı, her yeni projesinde isminden söz ettirmeye devam ediyor.

Şöhret her ne kadar güzel görünse de bazen tehlikeli de olabiliyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de başı tacizcisi ile dertte olan Grande.

Şöhret her ne kadar güzel görünse de bazen tehlikeli de olabiliyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de başı tacizcisi ile dertte olan Grande.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcının evine bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran bir kişi beş yıllık uzaklaştırma kararı almasına rağmen yeniden Ariana Grande'nin evine girmiş ve daha sonra tutuklanmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda ünlü şarkıcının evine bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran bir kişi beş yıllık uzaklaştırma kararı almasına rağmen yeniden Ariana Grande'nin evine girmiş ve daha sonra tutuklanmıştı.

Bu sefer de Ariana Grande’nin evine tam 92 kez zorla giren sapık tutuklanarak 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sefer de Ariana Grande’nin evine tam 92 kez zorla giren sapık tutuklanarak 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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"92 mi?" dediğinizi duyar gibiyiz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz.

"92 mi?" dediğinizi duyar gibiyiz. Merak etmeyin yalnız değilsiniz.

Sosyal medya kullanıcılarından da yaşanan bu olaya birçok tepki geldi.

Sosyal medya kullanıcılarından da yaşanan bu olaya birçok tepki geldi.

Gelin birlikte bakalım!

Gelin birlikte bakalım!

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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!👇🏼

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!👇🏼

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