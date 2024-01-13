Ünlü İkizi Behlül Çıkan Pqueen'den Rap Yapan Ezgi Mola'ya 13 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Ünlü İkizi Behlül Çıkan Pqueen'den Rap Yapan Ezgi Mola'ya 13 Ocak'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Berfu Yenenler, Cevap Ver Türkiye hazırlıklarından anları paylaştı.
2. Farah Zeynep Abdullah'ın büyükannesiyle hafta sonu keyfi.
3. Cemal Can Canseven'den spor salonu pozu geldi.
4. Kerimcan Durmaz güne kendisiyle eğlenerek başladı.
5. Ezgi Mola, oğlu ile müzik dinlediği eğlenceli anları paylaştı.
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6. Şükran Ovalı rap müzik sevgisini dile getirdi.
7. Buçe Buse Kahraman'ın yeni saç stili...
8. Ala Tokel kedisiyle vakit geçirdi.
9. Uraz Kaygılaroğlu da akıma ayak uydurarak bingoya katıldı.
10. Çağla Şıkel'den oğluyla birlikte pozlar geldi.
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11. Taro Emir Tekin, büyükannesi Leman Sam ile birlikteydi.
12. Şebnem Bozoklu aşka geldi.
13. Pelin Baynazoğlu da akımı kaçırmayanlardan oldu. Ünlü ikizi de Kıvanç Tatlıtuğ çıktı üstelik.
14. Mine Tugay kitap okudu.
15. Köpeğini kaybeden Duygu Özaslan'dan manidar bir kare...
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16. Kenan Doğulu, kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü kutladı.
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