Aranızdaki Duygusal Bağa Göre Partnerinle Arandaki Cinsel Çekimin Gücünü Söylüyoruz!
Aranızdaki Duygusal Bağa Göre Partnerinle Arandaki Cinsel Çekimin Gücünü Söylüyoruz!
Partnerinle aranda nasıl bir cinsel çekim olduğunu öğrenmek ister misin?
Haydi teste o zaman!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim mi?
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2. Şimdi de söyle bakalım, partnerinle ilk buluşmanızda bunlardan hangisini hissettin?
3. Günlük yaşantınızda en çok hangi durum seni partnerinle daha da yakınlaştırır diye sorsak?
4. Partnerinle aranızdaki gündelik sorunlarınızı çözerken tercih ettiğiniz yöntem nedir?
5. Peki aranızdaki iletişimi bunlardan hangisi daha iyi tanımlar?
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Yaratıcı ve yenilikçi çekim. 😎 Diyosunn..