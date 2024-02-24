Aralarında Doktor ve Eczacıların Olduğu Dolandırıcılar Yakalandı: SGK'yı Milyonlarca Lira Zarara Uğratmışlar
Aralarında Doktor ve Eczacıların Olduğu Dolandırıcılar Yakalandı: SGK'yı Milyonlarca Lira Zarara Uğratmışlar
Beylikdüzü'nde, SGK'yı yaklaşık 5 milyon lira zarara uğratan sahte reçete düzenleme suçundan 3 doktor ve 18 zanlı tutuklandı. Eski eczacı kalfasının organizesinde yüksek maliyetli ilaçları gerçeğe aykırı reçete edildi.
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İstanbul Beylikdüzü'nde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) yaklaşık 5 milyon TL zarara uğratan bir reçete dolandırıcılığı şebekesi ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, aralarında 3 doktor ve eczacıların da olduğu 18 kişi tutuklandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, gerçeğe aykırı düzenlenen reçetelerin SGK'ye fatura edilerek büyük miktarda kamu zararı oluşturulduğu iddiaları üzerine yürütüldü.
Soruşturma sonucunda, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar ve bazı eczacıların, tahlil yapılmadan yüksek fiyatlı ilaçları gerçeğe aykırı bir şekilde reçete ettikleri ve bu reçeteleri SGK'ye fatura ederek büyük miktarda kamu zararı oluşturdukları belirlendi
Soruşturma kapsamında, hastaların kendileriyle ilgili yüksek fiyatlı reçete düzenlenen tarihlerde hastane yakınlarında telefon baz kayıtlarının olmadığı, eski bir eczacı kalfasının ise hastaların TC kimlik numaraları yazan bir listeyle doktorun sekreterinin yanına giderek seri şekilde gerçeğe aykırı ilaç yazdırdığı tespit edildi.
Ayrıca, adlarına gerçeğe aykırı ilaç yazıldığını bilen ve bu durumdan maddi menfaat sağlayan sözde hastalar, gerçeğe aykırı reçete düzenleyen doktorlar ve eski eczacı kalfası arasında banka hesap hareketleri olduğu da belirlendi.
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Buna karşın, adlarına sahte reçete düzenlenen bazı kişilerin bundan habersiz oldukları, maddi menfaat sağlamadıkları, herhangi bir devlet hastanesinde muayene olmadıkları ve bu ilaçları kullanmadıkları yönünde beyanda bulundukları ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda, bu durumun kamunun yaklaşık 5 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin daha önce ele geçirdiği yasa dışı ilaçlar ile Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde reçete edilen ilaçların seri numaralarının aynı olduğu da tespit edildi.
Bu bulguların ardından, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 40 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak ve vermek", "resmi belgede sahtecilik" ve "örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verdi.
İstanbul ve Düzce'de düzenlenen operasyonda, kamu hastanelerinde görevli 4 doktorun da aralarında bulunduğu 39 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında 3 doktor ve eczacıların da bulunduğu 18 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 21 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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