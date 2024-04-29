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Araç Satışında Kasko Devri Nasıl Yapılır?

Araç Satışında Kasko Devri Nasıl Yapılır?

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Onedio Content - Onedio Editörü
29.04.2024 - 17:30

Günümüzde, kasko sigortası, araç sahipleri için büyük önem taşıyor. Bununla birlikte kasko sigortasına dair birtakım hususular, araç sahipleri veya yeni araç almayı düşünen sürücüler tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ‘Araç satışında kasko devri yapılır mı?’ gibi pek çok soru akılları kurcalıyor. Peki, araç satışında kasko devri nasıl yapılır? İşte adım adım kasko devri ve bu konuyla ilgili bilinmesi gereken her şey.

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Kasko sigortası neden önemli?

Kasko sigortası neden önemli?

Kasko sigortası, araç sahiplerinin araçlarını korumak için yaptırdığı bir tür sigortadır. Temel olarak, aracın hasar görmesi durumunda oluşabilecek maddi hasarları karşılıyor. Trafik kazaları ve hırsızlık gibi riskli ve olumsuz durumlara, yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı koruyucu işlev görüyor.

Araç sahiplerine, beklenmedik durumlar karşısında maddi güvence sağlayan kasko, araçlarını korumak isteyen sürücüler için önemli bir sigorta. Bu nedenle, araç sahiplerinin büyük bir çoğunluğu kasko sigortası yaptırıyor. Kasko poliçeleri, 1 yıl için düzenleniyor. Çoğunlukla öğlen 12.00'de başlayıp 365 gün sonra yine öğlen 12.00'de sona eriyor. Dolayısıyla kaskoyu her yıl yenilemek gerekiyor.

Kaskolu araç satılırsa ne olur?

Kaskolu araç satılırsa ne olur?

Kasko poliçelerinin süresi 1 yıldır. Araç sahipleri, 1 yıl dolmadan kaskolu araçlarını satmak isterse, söz konusu aracın kasko poliçesi iptal edilir. Önce poliçenin geçerli olduğu 1 yıldan geriye kalan gün sayısının kasko primi hesaplanır, ardından kasko sahibine ücret iadesi yapılır.

1 yıllık kasko süresi dolmadan aracını satmaya karar veren satıcılar, satış esnasında kaskoyu yeni alıcıya devredemez. Kasko poliçesi, şirket tarafından iptal edilir. Aracı satın alan kişi, dilerse yeni kasko poliçesi yaptırabilir. Kasko teklifi için güvenilir sitelerden yararlanabilir, güncel fiyat tekliflerini öğrenebilirsiniz.

Kasko sigortası devredilir mi?

Kasko sigortası devredilir mi?

Araç satışında, satıcıya ait olan kasko poliçesi alıcıya devredilemez. Yani aracınız için düzenlenen bir kasko poliçesi varsa, bunu aracınızı satacağınız kişiye devredemezsiniz. Zira araç satışı gerçekleştiğinde, yani araç el değiştirdiğinde, kasko sigortası, şirket tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Bununla birlikte araç sahibi, kasko sigortasını yeni aracına devredebilir. Devretmek istemiyorsa sigorta şirketinden, kalan gün sayısına göre hesaplanan primi öğrenebilir ve ödeme talep edebilir. Aracın yeni sahibi ise herhangi bir sigorta şirketine başvurarak kendi adına bir poliçe hazırlatıp araca kasko yaptırabilir.

Yeni araca kasko devredilir mi?

Yeni araca kasko devredilir mi?

‘Eski araçtan yeni araca kasko devri yapılır mı?’ sorusu, merak edilen hususlardan biri. Yeni bir araç aldığınızda, eski araç için yaptırdığınız kaskoyu yeni aracınıza devretmeniz mümkün. İlk olarak sigorta şirketiyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Sigorta şirketi, yeni aracın bilgilerini alarak eski poliçeye ek bir belge hazırlayıp güncelliyor. Böylelikle kasko yeni araca devredilmiş oluyor. İşlem sonunda ek bir prim ödenmesi gerekiyorsa bu prim farkı sigorta sahibi tarafından karşılanıyor.

Kasko prim iadesi nasıl hesaplanır?

Kasko prim iadesi nasıl hesaplanır?

Kasko poliçesi sahibi, dilerse poliçesinin iptalini talep edebilir. Sigorta şirketi, iptal talebinde bulunulan gün ile poliçe vadesi arasında kalan süre için yine ‘gün’ üzerinden hesaplama yapar. Ardından hesaplamaların sonucunda elde edilen fazla ücreti sigorta sahibine iade eder. Yani kasko poliçesi iptal edildiğinde, poliçenin kalan günleri için hesaplanan prim tutarı, sigorta sahibine iade edilir.

Bu işlem için poliçenin iptalini talep ettiğiniz bir yazıyla birlikte sigorta poliçesini, e-posta yoluyla sigorta şirketine gönderebilir veya sigorta şirketinin ofisini ziyaret ederek iptal talebinde bulunabilirsiniz.

Kasko sigortası iptal edildiğinde, geri ödeme işlemi, ödeme yöntemine bağlı olarak değişiyor. Geri ödeme işlemi, nakit ödemelerde nakit, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise kredi kartına iade şeklinde gerçekleştiriliyor. Ancak kredi kartıyla taksitlendirme yoluna gidilmişse, geri ödeme işlemi yine aynı şekilde taksit taksit gerçekleştiriliyor.

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