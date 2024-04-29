Araç Satışında Kasko Devri Nasıl Yapılır?

Kasko sigortası, araç sahiplerinin araçlarını korumak için yaptırdığı bir tür sigortadır. Temel olarak, aracın hasar görmesi durumunda oluşabilecek maddi hasarları karşılıyor. Trafik kazaları ve hırsızlık gibi riskli ve olumsuz durumlara, yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlere karşı koruyucu işlev görüyor.

Araç sahiplerine, beklenmedik durumlar karşısında maddi güvence sağlayan kasko, araçlarını korumak isteyen sürücüler için önemli bir sigorta. Bu nedenle, araç sahiplerinin büyük bir çoğunluğu kasko sigortası yaptırıyor. Kasko poliçeleri, 1 yıl için düzenleniyor. Çoğunlukla öğlen 12.00'de başlayıp 365 gün sonra yine öğlen 12.00'de sona eriyor. Dolayısıyla kaskoyu her yıl yenilemek gerekiyor.