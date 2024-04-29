Araç Satışında Kasko Devri Nasıl Yapılır?
Araç Satışında Kasko Devri Nasıl Yapılır?
Günümüzde, kasko sigortası, araç sahipleri için büyük önem taşıyor. Bununla birlikte kasko sigortasına dair birtakım hususular, araç sahipleri veya yeni araç almayı düşünen sürücüler tarafından oldukça merak ediliyor. Özellikle ‘Araç satışında kasko devri yapılır mı?’ gibi pek çok soru akılları kurcalıyor. Peki, araç satışında kasko devri nasıl yapılır? İşte adım adım kasko devri ve bu konuyla ilgili bilinmesi gereken her şey.
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