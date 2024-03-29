Araç Sahipleri Dikkat! HGS Alt Limit Ücretlerine Zam Geldi
Araç Sahipleri Dikkat! HGS Alt Limit Ücretlerine Zam Geldi
Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçmek amacıyla kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi. HGS alt limit 175 TL'ye yükseldi.
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Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçmek amacıyla kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi. Alt limit yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktı.
Alt limite gelen zamlı fiyat 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.
Özel bir bankadan müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:
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