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Araç Sahipleri Dikkat! HGS Alt Limit Ücretlerine Zam Geldi

Araç Sahipleri Dikkat! HGS Alt Limit Ücretlerine Zam Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.03.2024 - 16:26

Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçmek amacıyla kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi. HGS alt limit 175 TL'ye yükseldi.

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Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçmek amacıyla kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi. Alt limit yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktı.

Araçların otoyollar ve köprülerden durmadan geçmek amacıyla kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) alt limitine zam geldi. Alt limit yeni zamla 100 TL'den 175 TL'ye çıktı.

Alt limite gelen zamlı fiyat 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Alt limite gelen zamlı fiyat 3 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Özel bir bankadan müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

Özel bir bankadan müşterilere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

'Değerli Müşterimiz, 1. sınıf HGS ürün/ürünlerinizle gerçekleştireceğiniz otoyol ve köprü geçişlerinizde bakiye yetersizliği yaşamamanız için alt limit ve otomatik yükleme tutarınızın 175 TL altında olması durumunda 03.04.2024 tarihinde 175 TL olarak güncellenecektir.'

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