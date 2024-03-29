Ünlü İktisatçı Açıkladı: Seçimden Sonra Ekonomide Vatandaşı Bekleyen 2 Zorluk

'Elektrik zamları, doğalgaz zamları' diyen Kozanoğlu, ikincisinin de 'Mehmet Şimşek ve ekibi görevde kaldığı takdirde ki öyle olacağını ben tahmin ediyorum' diyerek kredi kartlarında aylık faizlerin artması, limitlerin daralması ve asgari ödeme oranlarının yükselmesi olacağını iletti.