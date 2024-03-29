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Ünlü İktisatçı Açıkladı: Seçimden Sonra Ekonomide Vatandaşı Bekleyen 2 Zorluk

Ünlü İktisatçı Açıkladı: Seçimden Sonra Ekonomide Vatandaşı Bekleyen 2 Zorluk

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 15:30

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 'Seçimden sonra insanları iki tür olumsuzluk bekliyor' diye nelerin olabileceğini açıkladı.

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Seçimlere günlere kala artık olsa da bitse, ekonomide de siyasette de önümüze baksak diyen yorgun vatandaşı, seçimden sonra bekleyenler de düşündürüyor.

Seçimlere günlere kala artık olsa da bitse, ekonomide de siyasette de önümüze baksak diyen yorgun vatandaşı, seçimden sonra bekleyenler de düşündürüyor.

İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, katıldığı TELE1 yayınında seçimden sonrasına yönelik beklentilerini açıkladı.

Ekonomide vatandaşı seçimden sonra iki tür olumsuzluk beklediğini söyleyen Kozanoğlu, birinin Mayıs 2023 seçimlerinden de hatırlandığı gibi, zamların ertelenmesi olduğunu iletti.

'Elektrik zamları, doğalgaz zamları' diyen Kozanoğlu, ikincisinin de 'Mehmet Şimşek ve ekibi görevde kaldığı takdirde ki öyle olacağını ben tahmin ediyorum' diyerek kredi kartlarında aylık faizlerin artması, limitlerin daralması ve asgari ödeme oranlarının yükselmesi olacağını iletti.

Kredi kartı faizlerinin yüzde 5 ve/veya üzerine çıkmasını beklediğini belirten ünlü iktisatçı, "Emekliler de dahil olmak üzere gelirleri yaşamlarını sürdürmeye yeterli olmayan yurttaşlarımız kredi kartıyla hiç olmazsa geçim sorunlarını biraz hafifletmek olanağından da yoksun kalacaklar." dedi.

Kredi kartı faizlerinin yüzde 5 ve/veya üzerine çıkmasını beklediğini belirten ünlü iktisatçı, "Emekliler de dahil olmak üzere gelirleri yaşamlarını sürdürmeye yeterli olmayan yurttaşlarımız kredi kartıyla hiç olmazsa geçim sorunlarını biraz hafifletmek olanağından da yoksun kalacaklar." dedi.
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