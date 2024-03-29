Ünlü İktisatçı Açıkladı: Seçimden Sonra Ekonomide Vatandaşı Bekleyen 2 Zorluk
Ünlü İktisatçı Açıkladı: Seçimden Sonra Ekonomide Vatandaşı Bekleyen 2 Zorluk
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, 'Seçimden sonra insanları iki tür olumsuzluk bekliyor' diye nelerin olabileceğini açıkladı.
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Seçimlere günlere kala artık olsa da bitse, ekonomide de siyasette de önümüze baksak diyen yorgun vatandaşı, seçimden sonra bekleyenler de düşündürüyor.
Ekonomide vatandaşı seçimden sonra iki tür olumsuzluk beklediğini söyleyen Kozanoğlu, birinin Mayıs 2023 seçimlerinden de hatırlandığı gibi, zamların ertelenmesi olduğunu iletti.
Kredi kartı faizlerinin yüzde 5 ve/veya üzerine çıkmasını beklediğini belirten ünlü iktisatçı, "Emekliler de dahil olmak üzere gelirleri yaşamlarını sürdürmeye yeterli olmayan yurttaşlarımız kredi kartıyla hiç olmazsa geçim sorunlarını biraz hafifletmek olanağından da yoksun kalacaklar." dedi.
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