Antalya'da Faciaya Sebep Olan Teleferik "Türkiye'nin En Ucuz Teleferiği" Olarak Tanıtılmış
Antalya'da Faciaya Sebep Olan Teleferik "Türkiye'nin En Ucuz Teleferiği" Olarak Tanıtılmış
Antalya'da yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 2017 yılında açılan teleferiğin 'Türkiye'nin en ucuz teleferiği' olarak tanıtıldığı ortaya çıktı.
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Antalya Tünektepe'de yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Dün yaşanan olayda teleferik direklerinden bir tanesi bilinmeyen bir sebeple devrildi. Devrilmenin etkisiyle bir kabin direğe çarpıp yere düştü.
Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.
16 kabinde 128 vatandaşın tahliyesi tamamlanırken, 8 kabinde 43 vatandaşın tahliye işlemleri devam ediyor.
2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısu-Tünektepe hattında hayata geçen teleferik projesi "Türkiye'nin en ucuz teleferiği" olarak tanıtılmıştı.
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Teleferiğin açılışı ajanslarda bu başlıklarla yer almıştı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı resmi açılış töreninden önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teleferik projesiyle ilgili şunları söylemişti.
"Bu hizmete de hava yolları yaptı derler ama biz yaptık"
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