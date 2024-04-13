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Antalya'da Faciaya Sebep Olan Teleferik "Türkiye'nin En Ucuz Teleferiği" Olarak Tanıtılmış

Antalya'da Faciaya Sebep Olan Teleferik "Türkiye'nin En Ucuz Teleferiği" Olarak Tanıtılmış

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.04.2024 - 12:03 Son Güncelleme: 13.04.2024 - 12:05

Antalya'da yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. 2017 yılında açılan teleferiğin 'Türkiye'nin en ucuz teleferiği' olarak tanıtıldığı ortaya çıktı.

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Antalya Tünektepe'de yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Antalya Tünektepe'de yaşanan teleferik faciasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Dün yaşanan olayda teleferik direklerinden bir tanesi bilinmeyen bir sebeple devrildi. Devrilmenin etkisiyle bir kabin direğe çarpıp yere düştü.

Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.

Kazada, Söke'nin Bağarası Mahallesi’nde oturan avukat Memiş Enes Gümüş (54) hayatını kaybetti. Aynı kazada, Gümüş'ün Bağarası Hürriyet Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan eşi Kezban Gümüş ile çocukları Lütfullah (17) ve Fatih Gümüş’ün de (14) yaralandığı öğrenildi.

16 kabinde 128 vatandaşın tahliyesi tamamlanırken, 8 kabinde 43 vatandaşın tahliye işlemleri devam ediyor.

16 kabinde 128 vatandaşın tahliyesi tamamlanırken, 8 kabinde 43 vatandaşın tahliye işlemleri devam ediyor.

2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısu-Tünektepe hattında hayata geçen teleferik projesi "Türkiye'nin en ucuz teleferiği" olarak tanıtılmıştı.

2017'de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarısu-Tünektepe hattında hayata geçen teleferik projesi "Türkiye'nin en ucuz teleferiği" olarak tanıtılmıştı.
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Teleferiğin açılışı ajanslarda bu başlıklarla yer almıştı.

Teleferiğin açılışı ajanslarda bu başlıklarla yer almıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı resmi açılış töreninden önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teleferik projesiyle ilgili şunları söylemişti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı resmi açılış töreninden önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teleferik projesiyle ilgili şunları söylemişti.

'Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda, 3 bin 604 metre kablo uzunluğu var. 36 kabini var. Hepsi 8 kişi kapasiteli. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. 9 dakikalık süre içinde 605 rakıma Tünektepe’ye ulaşılabiliyor. Bugün itibariyle deneme sürüşleri tamamlandı. Antalyalıların hizmetine açılıyor. Resmi açılışı önümüzdeki hafta Başbakanımızın katılımıyla olacak. O açılışa kadar Antalyalıları ücretsiz taşıyacağız. Açılışın ardından ücretli olacak. Bir kişi 15 TL, 2 kişi 20 TL olarak düzenlendi. Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleşti”

"Bu hizmete de hava yolları yaptı derler ama biz yaptık"

"Bu hizmete de hava yolları yaptı derler ama biz yaptık"

“Köprülü kavşak yaptığım zaman ‘Karayolları yaptı’ diyenler bu hizmete de hava yolları yaptı diye bir yaklaşım ile karşı karşıya kalabilirim. Önemli olan bu hizmetlerin bizim dönemimizde gerçekleşmesidir.

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