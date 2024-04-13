Antalya'da Faciaya Sebep Olan Teleferik "Türkiye'nin En Ucuz Teleferiği" Olarak Tanıtılmış

'Bizim teleferiğimiz yaklaşık 1706 metre uzunluğunda, 3 bin 604 metre kablo uzunluğu var. 36 kabini var. Hepsi 8 kişi kapasiteli. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyor. 9 dakikalık süre içinde 605 rakıma Tünektepe’ye ulaşılabiliyor. Bugün itibariyle deneme sürüşleri tamamlandı. Antalyalıların hizmetine açılıyor. Resmi açılışı önümüzdeki hafta Başbakanımızın katılımıyla olacak. O açılışa kadar Antalyalıları ücretsiz taşıyacağız. Açılışın ardından ücretli olacak. Bir kişi 15 TL, 2 kişi 20 TL olarak düzenlendi. Türkiye’nin en ucuz teleferik taşıma ücretidir. 260 bin peyzaj, toplam bütçe 14 milyon 694 bin 818 TL oldu. Oldukça ekonomik bir rakama gerçekleşti”