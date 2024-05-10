Annenle %Kaç Uyumlusunuz?
Annenle %Kaç Uyumlusunuz?
Annelerimiz bizim baş tacımızdır. Kimimiz annemize tıpatıp benzeriz, kimimiz ise başka biri gördüğünde anne - çocuk olduğumuzu asla anlamaz. Bazen anlaşmazlıklar yaşasak da annelerimizi hep sevip sayarız.
E o zaman annenle yüzde kaç uyumluğu olduğunu söyleyelim!
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1. Söyle bakalım: Hiç anne terliği yedin mi?
2. Annen seni en çok ne diye sever peki?
3. Hımm, devam edelim. Annenden en çok şu cümlelerden hangisini duyuyorsun?
4. Babandan bir şey isteyeceksin ama biraz çekiniyorsun diyelim. Anneni işin içine katar mısın?
5. Annene yaşadığın romantik ilişkileri anlatır mısın?
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