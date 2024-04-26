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Anneler Günü Ne Zaman? 2024 Yılında Anneler Günü Ayın Kaçında Kutlanacak?

Anneler Günü Ne Zaman? 2024 Yılında Anneler Günü Ayın Kaçında Kutlanacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.04.2024 - 12:36

Her yıl büyük bir coşkuyla kutladığımız Anneler Günü'nün yaklaşıyor! Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Mayıs ayında kutlanan anneler günü için son hızla planlar yapıyor. Tabii bu durumda tarihi her yıl değişiklik gösterdiği için Anneler Günü'nün bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, Anneler Günü bu yıl ne zaman? 2024 yılında Anneler Günü hangi tarihe denk geliyor?

İşte, detaylar...

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Anneler Günü Ne Zaman, Ayın Kaçında?

Anneler Günü Ne Zaman, Ayın Kaçında?

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü, anneler günü olarak kutlanır. Bu özel gün, 2024 yılında 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Gününün Tarihçesi: Ne Zamandan Beri Kutlanıyor?

Anneler Gününün Tarihçesi: Ne Zamandan Beri Kutlanıyor?

Antik Yunan dönemine dayandığı düşünülen Anneler Günü, Yunan mitolojisinde birçok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen 'Rhea' adına düzenlenen bahar festivalleriyle başlar.

Antik Roma'da ise, ana tanrıça 'Kibele' adına kutlamalar yapılır. Bu kutlamaların İsa'nın doğumundan önce gerçekleştiği bilinir.

Ancak Anneler Günü'nün dünya çapında tanınması ve kutlanması, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşir. Anna Jarvis isimli bir kadın, annesinin vefatının ardından 1908 yılında bir anma töreni düzenledi. Bu tören, 1914 yılında Kongre tarafından resmi olarak kabul edildi ve halk arasında yaygınlaşarak kutlanmaya başladı.

Anneler Günü, günümüzde de hâlâ birçok ülkede aynı tarihte kutlanıyor. Fakar bazı ülkelerde farklı zamanlarda kutlama gelenekleri de var. Bu çeşitlilik, kültürel farklılıklar ve tarihsel süreçlerin etkisiyle şekillenmiştir.

Dünyada Anneler Günü: Hangi Ülkeler Anneler Günü Kutluyor?

Dünyada Anneler Günü: Hangi Ülkeler Anneler Günü Kutluyor?

Anneler Günü, dünya genelinde çoğunlukla Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan özel bir gündür. Bu özel günü bu tarihte kutlama geleneğini sürdüren ülkeler arasında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin, Ekvador, Finlandiya, Güney Afrika ve Hong Kong gibi birçok farklı ülke yer alıyor.

Bununla birlikte, bazı ülkeler Anneler Günü'nü bahar aylarında kutlamayı tercih eder. Bu ülkelerde, Anneler Günü'nün Mayıs ayının ilk haftasında, Mayıs'ın son günlerinde, hatta Ekinoks zamanında ve yaz aylarında kutlandığına dair örnekler bulunmakta.

Yılın en erken Anneler Günü kutlaması ise Şubat ayında bu özel günü kutlayan Norveç tarafından gerçekleştirilir. Yılın son aylarında, Kasım ve Aralık aylarında Anneler Günü kutlamaları yapılan ülkeler arasında ise Rusya, İran ve Endonezya yer almakta.

Sevgisiyle dünyalarımızı değiştiren tüm annelerimizin 'Anneler Günü Kutlu Olsun!'

Sevgisiyle dünyalarımızı değiştiren tüm annelerimizin 'Anneler Günü Kutlu Olsun!'

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