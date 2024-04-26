Anneler Günü Ne Zaman? 2024 Yılında Anneler Günü Ayın Kaçında Kutlanacak?

Antik Yunan dönemine dayandığı düşünülen Anneler Günü, Yunan mitolojisinde birçok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen 'Rhea' adına düzenlenen bahar festivalleriyle başlar.

Antik Roma'da ise, ana tanrıça 'Kibele' adına kutlamalar yapılır. Bu kutlamaların İsa'nın doğumundan önce gerçekleştiği bilinir.

Ancak Anneler Günü'nün dünya çapında tanınması ve kutlanması, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşir. Anna Jarvis isimli bir kadın, annesinin vefatının ardından 1908 yılında bir anma töreni düzenledi. Bu tören, 1914 yılında Kongre tarafından resmi olarak kabul edildi ve halk arasında yaygınlaşarak kutlanmaya başladı.

Anneler Günü, günümüzde de hâlâ birçok ülkede aynı tarihte kutlanıyor. Fakar bazı ülkelerde farklı zamanlarda kutlama gelenekleri de var. Bu çeşitlilik, kültürel farklılıklar ve tarihsel süreçlerin etkisiyle şekillenmiştir.