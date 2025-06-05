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Anne Olmanın Seni En Zorlayan Yanı Ne?

etiket Anne Olmanın Seni En Zorlayan Yanı Ne?

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 18:01

'Anne' olmanın hissettirdikleri dünyadaki en paha biçilemez duyguların başında gelir. İnsan çocuğunu büyütürken kendisi de birçok şeyi onunla öğreniyor. Elbette bu durumun zorlukları da var! 

Peki senin için anne olmanın en zorlayan yanı hangisi?

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1. Seç bakalım! Çocuğun kaç yaşında?

2. Sabahları güne nasıl başlarsın?

3. En çok ne zaman "keşke zaman dursa" diyorsun?

4. Gün içinde kendine ne kadar vakit ayırabiliyorsun?

5. Peki bir "anne" olarak kendini en çok ne zaman yetersiz hissediyorsun?

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6. “Bugün iyi bir anne miydim?” sorusu bazen geceleri uyumanı zorlaştırıyor mu?

7. Bir gün boyunca hiçbir şey yapmak zorunda olmasan ilk ne yapardın?

8. Evde sessizlik hakim... Bu sana neyi çağrıştırır?

Uyku mu? O neydi ya!

Gece ve gündüzün birbirine karıştığı için uzun zamandır deliksiz uyumanın hayaliyle yanıp tutuşuyorsan, seni kesinlikle annelikte en çok zorlayan şey az uyumak! Bu isteğinde de oldukça haklısın. Gün boyu enerjini 'annelik' ile yeterince tüketiyorken, gece şöyle uzun bir uyku çekmek harika olurdu... Bazen aynaya bakıp sen de süper kahraman olduğunu düşünüyor musun?

Kişisel alanının neredeyse sıfıra düşmesi...

Başka birini düşünmeden keyifle plan yapmayı özlediysen ya da kendine dair bir şeyleri istediğin zaman, istediğin vakitte tekrar yapmanın hayalini düşlüyorsan geçmiş olsun! Sen kişisel alanını belli ki çok özlemişsin. Duş almak bile annelikten sonra hayal olabiliyor. Annelik biraz da böyledir, tüm planları ters köşe yapıverir...

Her zaman "yetersiz" hissetmek...

Gece kafanı yastığa koyduğun ilk an düşündüğün şey, bugün nasıl bir anne olduğun ile ilgiliyse 'yetersizlik' duygusu seni ele geçirmiş... Bugün çocuğun için her şeyi yapılabilecek en güzel şekilde yaptın. Bunu dert etmene gerek yok. Peki kendin için bugün ne yaptın? Bunu da arada düşünsen tüm stresli halinden kurtulabilirsin.

Her zaman birden fazla görevinin olması...

Keşke iş sadece 'anne' olmakla bitse. Seni çok iyi anlıyoruz... Çocuğunun uyuduğu ve senin de dinlenebileceğin o çok kısa süre zarfında bile çamaşırı, bulaşığı ve kalan diğer işleri düşünüyorsun... Bu işler az sonra da halledilebilir. Kendine şöyle güzel bir vakit ayırdıktan sonra kalan işleri hallet!

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