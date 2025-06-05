Anne Olmanın Seni En Zorlayan Yanı Ne?
'Anne' olmanın hissettirdikleri dünyadaki en paha biçilemez duyguların başında gelir. İnsan çocuğunu büyütürken kendisi de birçok şeyi onunla öğreniyor. Elbette bu durumun zorlukları da var!
Peki senin için anne olmanın en zorlayan yanı hangisi?
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1. Seç bakalım! Çocuğun kaç yaşında?
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2. Sabahları güne nasıl başlarsın?
3. En çok ne zaman "keşke zaman dursa" diyorsun?
4. Gün içinde kendine ne kadar vakit ayırabiliyorsun?
5. Peki bir "anne" olarak kendini en çok ne zaman yetersiz hissediyorsun?
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6. “Bugün iyi bir anne miydim?” sorusu bazen geceleri uyumanı zorlaştırıyor mu?
7. Bir gün boyunca hiçbir şey yapmak zorunda olmasan ilk ne yapardın?
8. Evde sessizlik hakim... Bu sana neyi çağrıştırır?
Uyku mu? O neydi ya!
Kişisel alanının neredeyse sıfıra düşmesi...
Her zaman "yetersiz" hissetmek...
Her zaman birden fazla görevinin olması...
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