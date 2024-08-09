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Ankara’daki Korkunç Kazanın Görüntüleri: Otobüs Ok Gibi Beton Kolona Saplanmış

Ankara’daki Korkunç Kazanın Görüntüleri: Otobüs Ok Gibi Beton Kolona Saplanmış

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.08.2024 - 11:50

Ankara’da bir yolcu otobüsü, Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir köprünün ayaklarına çarpmıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 kişi ise yaralanmıştı. Ankara Valisi’nin ilk yaptığı açıklamada, kazanın nedeni olarak otobüsün şoförünün uyumuş olabileceği gösterilmişti. Kaza sonrası çekilen fotoğraflar ise facianın büyüklüğünü ortaya çıkardı.

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Ankara’nın Polatlı ilçesinde Eskişehir yolu üzerinde seyreden bir yolcu otobüsü, sabaha karşı 05.00’te köprünün ayaklarına çarpmıştı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Eskişehir yolu üzerinde seyreden bir yolcu otobüsü, sabaha karşı 05.00’te köprünün ayaklarına çarpmıştı.

Beton kolona adeta bir ok gibi saplanan otobüste bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beton kolona adeta bir ok gibi saplanan otobüste bulunan 11 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza yerinde fren izi bulunmadığını söyleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, kazanın otobüsü kullanan şoförün uyuya kaldığı için olabileceğini ifade etmişi.

Kaza yerinde fren izi bulunmadığını söyleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, kazanın otobüsü kullanan şoförün uyuya kaldığı için olabileceğini ifade etmişi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Korkunç kazanın görüntüleri ise yaşanan trafik faciasının büyüklüğünü ortaya çıkardı.

Korkunç kazanın görüntüleri ise yaşanan trafik faciasının büyüklüğünü ortaya çıkardı.
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