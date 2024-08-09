Ankara’daki Korkunç Kazanın Görüntüleri: Otobüs Ok Gibi Beton Kolona Saplanmış

Ankara’da bir yolcu otobüsü, Eskişehir yolu üzerinde bulunan bir köprünün ayaklarına çarpmıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 kişi ise yaralanmıştı. Ankara Valisi’nin ilk yaptığı açıklamada, kazanın nedeni olarak otobüsün şoförünün uyumuş olabileceği gösterilmişti. Kaza sonrası çekilen fotoğraflar ise facianın büyüklüğünü ortaya çıkardı.