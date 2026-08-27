Ankara’da Dans Kursu Arayanların Kendini Bulacağı 7 Durum: Salsa ve Bachata’ya Başlamak İçin Bahane Kalmıyor
“Hiç dans etmedim”, “partnerim yok”, “vaktim yetmez” ya da “önce bir denemem lazım”...
Dansa başlamak isteyenlerin çoğu aynı cümlelerden birine takılıyor. Oysa doğru ortam bulunduğunda mesele yetenekten çok, düzenli tekrar, iyi yönlendirme ve kendini rahat hissedebileceğin bir sosyal çevreye dönüşüyor.
“Hiç dans etmedim, benden olmaz” diye düşünüyorsanız;
“Partnerim yok, eşli dansa nasıl katılacağım?” diyorsanız;
“Sadece derse girip çıkmak istemiyorum” diyorsanız;
“Tek bir dans türüne sıkışmak istemiyorum” diyorsanız;
“Ankara trafiğinde bir de kursa ulaşmakla uğraşamam” diyorsanız;
Dans kursunda devamlılığın en pratik belirleyicilerinden biri konum. Salsa Ankara, Bahçelievler’de Azerbaycan Caddesi No:35 Kat:1 adresinde bulunuyor. Beşevler Ankaray durağından yaklaşık beş dakikalık yürüyüşle ulaşılabildiği, ayrıca açık ve kapalı ücretsiz otopark imkânı bulunduğu belirtiliyor.
Bu detay kulağa küçük gelebilir ama haftada birkaç kez derse ya da pratiğe gidecek biri için ulaşım kolaylığı, kursa devam etme ihtimalini doğrudan etkileyen unsurlardan biri.
“Ders dışında rahatça vakit geçirebileceğim bir ortam da olsun” diyorsanız;
“Önce bir deneyeyim, sonra karar veririm” diyorsanız;
Bu yaklaşım gayet mantıklı. Salsa Ankara ücretsiz tanıtım dersi seçeneği sunuyor; böylece doğrudan uzun süreli bir programa karar vermeden önce ortamı, eğitmeni ve ders akışını deneyimlemek mümkün. Güncel ders programı ve etkinlik duyuruları için resmi siteye ek olarak Instagram hesabını takip etmek de en pratik yol.
Sonuçta dansa başlamak için “doğru zaman” diye ayrı bir gün gelmiyor. Ankara’da yeni bir hobi edinmek, daha hareketli bir sosyal rutine geçmek ya da uzun zamandır ertelediğiniz salsa ve bachata merakını denemek istiyorsanız, ilk adım çoğu zaman düşündüğünüzden daha küçük: WhatsApp üzerinden ücretsiz ilk ders rezervasyonu oluşturup ortamı görmek.
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