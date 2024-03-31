Ankara 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Ankara'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. 32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken; diğer illerde seçmenler saat 08.00 ila 17.00 arasında oy kullandı. Sandıklar açılmaya başlandı. Peki Ankara'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?