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Ankara 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Ankara'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Ankara 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları: Ankara'da Hangi Aday Önde? Büyükşehir Belediye Başkanı Kim Oldu?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:17

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. 32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken; diğer illerde seçmenler saat 08.00 ila 17.00 arasında oy kullandı. Sandıklar açılmaya başlandı. Peki Ankara'da son durum nasıl? Hangi aday önde? Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

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Ankara 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Ankara 31 Mart Yerel Seçim sonucu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için 19 siyasi parti adayı ile 5 bağımsız aday yarıştı. Peki, Ankara'da hangi aday önde? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

Ankara'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Ankara'da sandıkların yüzde kaçı açıldı?

Saat 20.25 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 18,80

Ankara'da seçimi kim kazandı?

Ankara'da seçimi kim kazandı?

Güncellenecek.

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