Anime Zevkine Göre İzlemen Gereken Bir Film Öneriyoruz!
Anime Zevkine Göre İzlemen Gereken Bir Film Öneriyoruz!
Bu testte senin anime zevkine göre izlemen gereken bir film öneriyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. Bu filmlerden hangisi sana daha fazla hitap ediyor?
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2. Bu ikiliden birini seç bakalım!
3. Senin için hangi film daha güzel?
4. Hangi film olmazsa olmazın?
5. Bu iki filmden birini seç bakalım!
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