Anam Babam Usülü Salçayı İtalyan Kadınların Yaptığını Görünce Öven Adama Gelen Yaratıcı Tepkiler
Anam Babam Usülü Salçayı İtalyan Kadınların Yaptığını Görünce Öven Adama Gelen Yaratıcı Tepkiler
Yaz bitmeye yakın kışlık hazırlıklar kafada planlanmaya başladı. İtalyanlar'ın da tıpkı bizler gibi salça yaptığını gören adam, domatesin ilk kez bu şekilde korunduğunu gördüğünü söyleyince olanlar oldu 😂
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Yaz sonu gelince konu komşu birleşilip kocaman kazanlarda salça kaynatılırdı bilirisiniz. Memleketin çoğu yerinde kadınlar bu geleneği hala daha sürdürüyor.
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Çanakkale domatesinden Fethiye domatesine kadar bölgede olan çeşit çeşit domatesler seçilir, odun ateşinde mis gibi kaynatılır.
Mesela konuyu bilenler için şu görselin muhteşem bir kokusu var 😍
Sosyal medya kullanıcıları ise bildiğimiz salçaya şaşırılmasına böyle tepki gösterdi 👇
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