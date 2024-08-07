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Anam Babam Usülü Salçayı İtalyan Kadınların Yaptığını Görünce Öven Adama Gelen Yaratıcı Tepkiler

Anam Babam Usülü Salçayı İtalyan Kadınların Yaptığını Görünce Öven Adama Gelen Yaratıcı Tepkiler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.08.2024 - 14:29

Yaz bitmeye yakın kışlık hazırlıklar kafada planlanmaya başladı. İtalyanlar'ın da tıpkı bizler gibi salça yaptığını gören adam, domatesin ilk kez bu şekilde korunduğunu gördüğünü söyleyince olanlar oldu 😂

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Yaz sonu gelince konu komşu birleşilip kocaman kazanlarda salça kaynatılırdı bilirisiniz. Memleketin çoğu yerinde kadınlar bu geleneği hala daha sürdürüyor.

Yaz sonu gelince konu komşu birleşilip kocaman kazanlarda salça kaynatılırdı bilirisiniz. Memleketin çoğu yerinde kadınlar bu geleneği hala daha sürdürüyor.

Çanakkale domatesinden Fethiye domatesine kadar bölgede olan çeşit çeşit domatesler seçilir, odun ateşinde mis gibi kaynatılır.

Çanakkale domatesinden Fethiye domatesine kadar bölgede olan çeşit çeşit domatesler seçilir, odun ateşinde mis gibi kaynatılır.

Mesela konuyu bilenler için şu görselin muhteşem bir kokusu var 😍

Mesela konuyu bilenler için şu görselin muhteşem bir kokusu var 😍

Twitter'daki bir kullanıcı İtalya'daki kadınları koruyucu madde kullanmadan domates kaynattığı videoyu paylaşınca olanlar oldu. İtalya'da bunun adı "fare i pomodori" imiş.

Sosyal medya kullanıcıları ise bildiğimiz salçaya şaşırılmasına böyle tepki gösterdi 👇

Sosyal medya kullanıcıları ise bildiğimiz salçaya şaşırılmasına böyle tepki gösterdi 👇
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