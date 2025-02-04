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Anadolu'da Çocuğunu Başka Akrabaya Verme "Geleneğini" Şahitleri Anlattı

Anadolu'da Çocuğunu Başka Akrabaya Verme "Geleneğini" Şahitleri Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.02.2025 - 16:24

Gelenek denince aklımıza düğün, doğum, ölüm gibi önemli olaylarda karşılaştığımız kültürel alışkanlıklar geliyor. Pek çok geleneğin ve alışkanlığın sürdürülmesi gerektiği savunuluyor. Ancak bir de sürdürülmemesi gereken ve günümüzde de eskisine nazaran azalan bir gelenek var. Ailede fazla görünen çocuk, maddi veya başka çıkarlarla çocuğu olmayan veya az olan akrabaya 'hediye' ediliyor. Son zamanlarda pek rastlamadığımız bu durumu şahitleri anlattı.

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Taşıyıcı annelik tüm dünyada tartışılan bir konu. Olayın çocuk psikolojisi ve etik açıdan yanlış bulan çok insan var.

Taşıyıcı annelik tüm dünyada tartışılan bir konu. Olayın çocuk psikolojisi ve etik açıdan yanlış bulan çok insan var.
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Bu tartışılırken bir kullanıcı Anadolu'da rastlanan bir geleneği hatırlattı.

Bu tartışılırken bir kullanıcı Anadolu'da rastlanan bir geleneği hatırlattı.
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Bu durumun kurbanı bir kullanıcı da yaşantısını şöyle özetledi.

Bu durumun kurbanı bir kullanıcı da yaşantısını şöyle özetledi.
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Direkt muhatapları olmasa da çevresinden görenler bu durumu anlattı.

Direkt muhatapları olmasa da çevresinden görenler bu durumu anlattı.
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Tabii işin maddi boyutu da var.

Tabii işin maddi boyutu da var.
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Ailedeki kavramlar da karışıyor haliyle...

Ailedeki kavramlar da karışıyor haliyle...
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Hediye kelimesi kullanılıyor.

Hediye kelimesi kullanılıyor.
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Tabii çocuğunu vermeyi reddedenler de var.

Tabii çocuğunu vermeyi reddedenler de var.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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