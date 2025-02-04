Anadolu'da Çocuğunu Başka Akrabaya Verme "Geleneğini" Şahitleri Anlattı

Gelenek denince aklımıza düğün, doğum, ölüm gibi önemli olaylarda karşılaştığımız kültürel alışkanlıklar geliyor. Pek çok geleneğin ve alışkanlığın sürdürülmesi gerektiği savunuluyor. Ancak bir de sürdürülmemesi gereken ve günümüzde de eskisine nazaran azalan bir gelenek var. Ailede fazla görünen çocuk, maddi veya başka çıkarlarla çocuğu olmayan veya az olan akrabaya 'hediye' ediliyor. Son zamanlarda pek rastlamadığımız bu durumu şahitleri anlattı.