Altın Liderliğini İlan Etti: Enflasyona Karşı Kazançlı Çıkanlar Belli Oldu
Altın Liderliğini İlan Etti: Enflasyona Karşı Kazançlı Çıkanlar Belli Oldu
Mart ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
TÜFE'yle indirgendiğinde, Euro %1,55 ve Amerikan Doları %0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %0,36, BIST 100 endeksi %4,34 ve DİBS %4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Belli değilmiydi zaten ,karaborsada 4500 tl ye çeyrek satılıyordu,hala da millet altın topluyor,düğün derneği olana Allah yardım etsin ya da insaflısına düş... Devamını Gör