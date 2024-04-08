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Altın Liderliğini İlan Etti: Enflasyona Karşı Kazançlı Çıkanlar Belli Oldu

Altın Liderliğini İlan Etti: Enflasyona Karşı Kazançlı Çıkanlar Belli Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.04.2024 - 11:44

Mart ayında aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE'ye göre, yatırım araçlarından Euro %1,42 ve Amerikan Doları %0,72 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %0,48, BIST 100 endeksi %4,46 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %5,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE'yle indirgendiğinde, Euro %1,55 ve Amerikan Doları %0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %0,36, BIST 100 endeksi %4,34 ve DİBS %4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE'yle indirgendiğinde, Euro %1,55 ve Amerikan Doları %0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %0,36, BIST 100 endeksi %4,34 ve DİBS %4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık ve altı aylık değerlendirmede de en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Yıllık değerlendirmede de en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

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Hasan Tahsin

Belli değilmiydi zaten ,karaborsada 4500 tl ye çeyrek satılıyordu,hala da millet altın topluyor,düğün derneği olana Allah yardım etsin ya da insaflısına düş... Devamını Gör