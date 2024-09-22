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Almanca Kelimelerle Anlamlarını Eşleştirebilecek misin?

etiket Almanca Kelimelerle Anlamlarını Eşleştirebilecek misin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 20:35

Almanca bilgisini test etmek isteyenler buraya! Bakalım almanca kelimelerin anlamlarını doğru eşleştirebilecek misin? Hazırsan başlıyoruz!

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1. Önce kolay bir şeyle başlayalım: "Schule"

2. "Baum" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

2. "Baum" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

3. "Hund" kelimesi nedir?

3. "Hund" kelimesi nedir?

4. Telafuzdan yakın gelebilir bu kelime: "Haus"

5. "Brot" nedir peki?

5. "Brot" nedir peki?
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6. Peki ya "Blume"?

7. Peki bu ilginç kelimenin anlamını biliyor musun: "Tür"?

7. Peki bu ilginç kelimenin anlamını biliyor musun: "Tür"?

8. "Wasser" ne demek?

8. "Wasser" ne demek?

9. Peki "Apfel" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

9. Peki "Apfel" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

10. Son olarak "Straße" kelimesinin anlamı nedir?

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