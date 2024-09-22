Almanca Kelimelerle Anlamlarını Eşleştirebilecek misin?
Almanca Kelimelerle Anlamlarını Eşleştirebilecek misin?
Almanca bilgisini test etmek isteyenler buraya! Bakalım almanca kelimelerin anlamlarını doğru eşleştirebilecek misin? Hazırsan başlıyoruz!
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1. Önce kolay bir şeyle başlayalım: "Schule"
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2. "Baum" kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?
3. "Hund" kelimesi nedir?
4. Telafuzdan yakın gelebilir bu kelime: "Haus"
5. "Brot" nedir peki?
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