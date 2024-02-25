Alman Youtuber Mois Hakkında Skandal İddia: “Deprem İçin Toplanan Yardım Paralarına El Koydu”
Alman Youtuber Mois Hakkında Skandal İddia: “Deprem İçin Toplanan Yardım Paralarına El Koydu”
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında takipçilerinden 100 bin Euro’dan fazla yardım parası toplayan Alman Youtuber Mois hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Eski ortağı olan Shienno’nun iddiasına göre; Moss, takipçilerinden topladığı yardım parasına el koydu.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin sonrasında başlatılan kampanyalarda toplanan paraların akıbeti tartışılmaya devam ediyor. Almanya’da ünlü bir YouTuber'ın da deprem yardımı için toplanan paraları zimmetine geçirdiği iddia edildi.
Geçen yıl 6 Şubat’ta meydana gelen, 11 kenti yıkan ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, yüz binlerce vatandaşın evsiz kaldığı deprem felaketinin ardından dünyanın pek çok yerinde olduğu üzere Almanya’da da yardımlar toplandı. Yardım toplayanlardan biri de YouTuber Mois’di.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; bölgeye gidip yardım eden ve takipçilerinden 100 bin Euro’dan fazla para toplayan Mois ile ilgili eski ortağı Shienno‘dan şok bir suçlama geldi.
Snienno, YouTube'daki açıklamasında "Böyle bir şey yapması için Mois gibi birini seçtiğin için senin adına üzülüyorum. Para Moi'nin kendi cebine gitti. Bununla tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz, yalnızca bağışların en fazla yüzde 10'unun deprem mağdurlarına gittiğini sanıyorum” diye konuştu.
Alman basını da Shienno'nun açıklamalarına yer verdiği haberler yaptı. Ayrıca Sihenno, Mois hakkında “O bir yalancı, narsist, ve bağışlarını zimmetine geçiren alçak biri” suçlamasında bulundu.
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