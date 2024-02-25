Alman Youtuber Mois Hakkında Skandal İddia: “Deprem İçin Toplanan Yardım Paralarına El Koydu”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında takipçilerinden 100 bin Euro’dan fazla yardım parası toplayan Alman Youtuber Mois hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı. Eski ortağı olan Shienno’nun iddiasına göre; Moss, takipçilerinden topladığı yardım parasına el koydu.