Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias: “Türkiye ile Olası Bir Savaşta Fransa ve ABD’den Yardımı Unutun”
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias: “Türkiye ile Olası Bir Savaşta Fransa ve ABD’den Yardımı Unutun”
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/dunya/son...
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin son aylarda dış politikadaki hamleleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Olası bir savaş konusuna da değinen Dendias “Olası bir savaşta Fransa ve ABD'den gelmesi gereken yardımı unutun” dedi.
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise 'Atina'nın Sesi' platformuna yaptığı açıklamalarda olası bir Türk-Yunan savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin sert politikalarının seviyesini düşürdüğünü ancak kesin olarak bölgedeki planlarını değiştirmediğini belirten Dendias, "Çok endişeliyim, yaklaşık 100 milyon nüfuslu bir ülke hemen yanı başımızda bizlere karşı planlar yapıyor. Ulusal egemenliğimizi korumak için çalışıyorum" deyip ekledi:
“Ege'deki Türk Navtexleri halen devam ediyor. Türkler ikinci bir savaş gemisini inşa ediyor. Neden inşa ediyorlar? Sırf Boğaz'da geçit töreni yapmak için mi, yoksa Libya ile imzalanan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz'de tam üstünlük kurmak için mi? Olası bir savaşta Fransa ve ABD'den gelmesi gereken yardımı unutun.”
Katıldığı programda yerli projelerin desteklenememesi üzerinden eleştirilen ve Türkiye'nin 5'inci nesil KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun gerçekleştiği hatırlatılan Dendias şu ifadeleri kullandı:
“Biz henüz o seviyede değiliz. Yüzleşmemiz gereken sorunlar var, çözebilirsek biz de Türklerin seviyesine ulaşacağız"
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Dendias ayrıca dün yaptığı açıklamada “Türkler de bizim gibi Lozan’ı okuyabilir. Türkiye’nin 3 mil dışındaki her şeyin Yunanistan’a ait olduğunu iyi biliyorlar, bizde biliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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