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Ali Koç ‘Şampiyon Kadro Kuracağız’ Demişti: Fenerbahçe’nin Transfer Bombası Karim Benzema

Ali Koç ‘Şampiyon Kadro Kuracağız’ Demişti: Fenerbahçe’nin Transfer Bombası Karim Benzema

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.05.2024 - 17:27

Fenerbahçe'de, Galatasaray’a kaybedilen şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları erken başladı! 2024-25 sezonunda şampiyonluk hasretine nokta koymayı isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerine dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema'yı transfer etmek istiyor. 

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile geçen hafta içinde Yunanistan'da ilk teması kurdu!

HaberTürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberinin detayları 👇

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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe kolları sıvamış durumda.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe kolları sıvamış durumda.

Sezonu 99 puanla rekor kırarak tamamlasa da ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olmayı hedefliyor.

Sezonu 99 puanla rekor kırarak tamamlasa da ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'yla yolların ayrılması gündemde.

Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'yla yolların ayrılması gündemde.

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.

Sarı-lacivertlilerde 8-9 Haziran'da gerçekleşecek seçim bazı kararların alınmasını geciktirebiliyor. Buna rağmen Edin Dzeko'yla yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde 8-9 Haziran'da gerçekleşecek seçim bazı kararların alınmasını geciktirebiliyor. Buna rağmen Edin Dzeko'yla yolların ayrılması bekleniyor.
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Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, Yunanistan'ın Samos Adası'nda Karim Benzema ile ilk teması kurdu.

Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, Yunanistan'ın Samos Adası'nda Karim Benzema ile ilk teması kurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta içinde Benzema ile bizzat bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta içinde Benzema ile bizzat bir görüşme gerçekleştirdi.

200 milyon Euro'luk yıllık ücret ile Suudi Arabistan ekibi El-İttihad'a transfer olan Benzema kulübünden ayrılmak istiyor.

200 milyon Euro'luk yıllık ücret ile Suudi Arabistan ekibi El-İttihad'a transfer olan Benzema kulübünden ayrılmak istiyor.

Benzema'nın sezon başından beri mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette yakın çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği iddia edilmişti.

Benzema'nın sezon başından beri mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette yakın çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği iddia edilmişti.
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Can Yıldırım

real madride fener forması giydir yine ikinci olur

Darbeli Matkap

Real madride galatasaray forması giydir fener şampiyonlar ligi şampiyonu olur.

Erol Kayar

İstersen haaland getir sen varken olmaz

Lejon

Helal olsun büyük başkan. Dünya yıldızlarını Fenerbahçe'ye 20'li yaşlarda getiriyor!!!