Ali Koç ‘Şampiyon Kadro Kuracağız’ Demişti: Fenerbahçe’nin Transfer Bombası Karim Benzema
Ali Koç ‘Şampiyon Kadro Kuracağız’ Demişti: Fenerbahçe’nin Transfer Bombası Karim Benzema
Fenerbahçe'de, Galatasaray’a kaybedilen şampiyonluk sonrası yeni sezon hazırlıkları erken başladı! 2024-25 sezonunda şampiyonluk hasretine nokta koymayı isteyen Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun yerine dünyaca ünlü yıldız Karim Benzema'yı transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ile geçen hafta içinde Yunanistan'da ilk teması kurdu!
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Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe kolları sıvamış durumda.
Sezonu 99 puanla rekor kırarak tamamlasa da ikinci tamamlayan sarı-lacivertliler, gelecek sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'yla yolların ayrılması gündemde.
HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe, Dzeko'nun yerine Karim Benzema'yı kadrosuna katmayı düşünüyor.
Sarı-lacivertlilerde 8-9 Haziran'da gerçekleşecek seçim bazı kararların alınmasını geciktirebiliyor. Buna rağmen Edin Dzeko'yla yolların ayrılması bekleniyor.
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Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri, Yunanistan'ın Samos Adası'nda Karim Benzema ile ilk teması kurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta içinde Benzema ile bizzat bir görüşme gerçekleştirdi.
200 milyon Euro'luk yıllık ücret ile Suudi Arabistan ekibi El-İttihad'a transfer olan Benzema kulübünden ayrılmak istiyor.
Benzema'nın sezon başından beri mutsuz olduğu ve geçtiğimiz günlerde Madrid'e yaptığı ziyarette yakın çevresine ayrılık isteğini dile getirdiği iddia edilmişti.
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real madride fener forması giydir yine ikinci olur
Real madride galatasaray forması giydir fener şampiyonlar ligi şampiyonu olur.
İstersen haaland getir sen varken olmaz
Helal olsun büyük başkan. Dünya yıldızlarını Fenerbahçe'ye 20'li yaşlarda getiriyor!!!