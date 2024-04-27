Aleyna-Yunus Emre Kavgasından Mesut Komiserin Dönmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Aleyna-Yunus Emre Kavgasından Mesut Komiserin Dönmesine Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
27 Nisan Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star'ın en çok konuşulan yarışmacıları hiç şüphesiz Yunus Emre ve Aleyna. İki yarışmacının aşırı yakın olmasına aileleri karşı çıkarken son bölümde ikili arasında büyük bir tartışma alevlendi.
Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken bölüm sonu fragmanı seyir zevkini resmen ikiye katladı. İşte Kızılcık Şerbeti fragmanına gelen tepkiler...
Survivor All Star'a son olarak aralarından su sızmayan Aleyna ve Yunus Emre kavgası damga vururken, Yunus'u eşi Beria söz konusu olaya yorum yapmadan edemedi.
Yalı Çapkını'nda "çarşaflı kadın" imajıyla izlediğimiz Mezide karakteri dizinin gerginlik dozunu epey yükseltirken, çarşaflı kadını canlandıran İlkay Kayku'nun gerçek hali görenleri şoke etti.
Kanal D'nin efsaneleşmiş dizisi Arka Sokaklar'da izleyicilere büyük bir sürpriz yapıldı ve Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh diziye geri döndü. Çoruh'un dönüşü haliyle sosyal medyada coşkuyla karşılandı.
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NOW ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisi sık sık gündem olan olaylar konu edinirken bu defa Adnan Oktar olayını işleme kararı aldı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine fırtınalar estirdi. Toksik Umut'tan kurtulan Nursema'nın küllerinden doğması hepimizi keyiflendirirken, Görkem'in aşırı narsist tavırlarına estağfurullah tövbe dedik.
Survivor All Star'da iletişim oyununda kardeşi Cansu'yla konuşamayan Aleyna bu konuya epey sinirlenirken, genç yarışmacı 2022 yılında kendisi için "Kardeşiyle prim yapıyor" diyen Batuhan'a konseyde verdi veriştirdi.
Show TV'nin kısa sürede çok sevilen dizisi Bahar gündemden düşmezken bir TikTok kullanıcısı, Bahar karakterlerini sevme derecesine göre sıraladığı videoyla viral oldu.
Kanallar yavaş yavaş yayınladıkları diziler için final kararlarını duyurmaya başlarken, NOW ekranlarında yayınlanan sevilen bir dizinin final kararı herkesi şaşırttı.
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Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde Nursema'yı aldatan kompleksli Umut'a söylenmekten bir hal olduk. Umut'un bir temiz dövmek her Şerbo izleyicisinin hayali olurken bir izleyici bu karakter için flood hazırladı.
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