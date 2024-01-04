Alevi Öğrenciye Özel Üniversite Yurdunda İşkence İddiası! Ses Kayıtları Ortaya Çıktı
Özel bir üniversitede tam burslu olarak okuyan F.B., 2 oda arkadaşının saldırısına uğradı. Karnından ve yüzünden yaralanan F.B. ifadesinde, kaldığı odada Alevi olduğu için ayrımcılığa uğradığını söyledi.
Savcılık soruşturması kapsamında ortaya çıkan ses kayıtları, F.B.'nin ifadesini doğrular nitelikte oldu.
Kaynak: Halk TV-Dinçer Gökçe
Özel bir üniversiteyi tam burslu olarak kazandığı öğrenilen F.B., 15 Kasım'da aynı odada kaldığı Hasan Ege K. ve Arda D.'nin saldırısına uğradı.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre, bir süredir Hasan Ege K. ve Arda D. bir süredir odadan göndermek istedikleri F.B. üzerinde baskı kurdu. Gördüğü şiddet ve baskı nedeniyle 13-14 Kasım tarihlerinde okulun laboratuvarında kaldığı öğrenilen F.B. 15 Kasım'da duş almak için geldiği yurtta dehşeti yaşadı.
Halk TV'de yer alan habere göre, Arda D.'nin kesici cisimle saldırması sonucu yüzünden ve karnından yaralanan F.B. yangın alarmını çalıştırması sonrası güvenliğin gelmesiyle kurtuldu. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan F.B. tedavi altına alındı.
Yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arda D., F.B.'nin kendisine sarkıntılık yaptığını iddia etti.
Arda D. ifadesinde 'Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım' dedi.
F.B.'ye yönelik ayrımcılık yaptığı iddia edilen Hasan Ege K. ise ifadesinde 'Arda, F.’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.’nin belinden kan aktığını gördüm' ifadelerini kullandı.
Saldırı sonrası yaralanan F.B. ifadesinde 'Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim içim şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor' dedi.
Savcılığın soruşturması sonrası ortaya çıkan 5 adet ses kaydı, F.B.'nin ifadesini doğrular nitelikte oldu. Kayıtlarda Hasan Ege K.'nın F.B.'ye yönelik 'Türkiye’nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse…Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz' ifadelerini kullandığı görüldü.
Saldırıyı yapan fail ile birlikte okuldan uzaklaştırıldı
Soruşturmaya ilişkin görüşüne başvurduğumuz F. B.’nin avukatı Alper Sarıca, yaşanan olaylar nedeni ile okul idaresinin de ciddi ihmali olduğunu savunarak, TÜBİTAK birincisi bir öğrencinin ayrımcılığa maruz kalmasının vahim nitelikte olduğuna işaret etti.
Av. Sarıca, “Müvekkilin, kendisine bu saldırıyı yapan fail ile birlikte okuldan uzaklaştırılması, savcılıkça da hakkında adli kontrol istenerek mağduriyetinin iyice artırılması, bu vahşeti tertipleyen diğer oda arkadaşına ise bugüne dek hiçbir yaptırım uygulanmaması oldukça dikkat çekici. Müvekkil açısından hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.