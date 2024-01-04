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Alevi Öğrenciye Özel Üniversite Yurdunda İşkence İddiası! Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

Alevi Öğrenciye Özel Üniversite Yurdunda İşkence İddiası! Ses Kayıtları Ortaya Çıktı

Alevi Saldırı
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.01.2024 - 15:53

Özel bir üniversitede tam burslu olarak okuyan F.B., 2 oda arkadaşının saldırısına uğradı. Karnından ve yüzünden yaralanan F.B. ifadesinde, kaldığı odada Alevi olduğu için ayrımcılığa uğradığını söyledi. 

Savcılık soruşturması kapsamında ortaya çıkan ses kayıtları, F.B.'nin ifadesini doğrular nitelikte oldu.

Kaynak: Halk TV-Dinçer Gökçe

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Özel bir üniversiteyi tam burslu olarak kazandığı öğrenilen F.B., 15 Kasım'da aynı odada kaldığı Hasan Ege K. ve Arda D.'nin saldırısına uğradı.

Özel bir üniversiteyi tam burslu olarak kazandığı öğrenilen F.B., 15 Kasım'da aynı odada kaldığı Hasan Ege K. ve Arda D.'nin saldırısına uğradı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre, bir süredir Hasan Ege K. ve Arda D. bir süredir odadan göndermek istedikleri F.B. üzerinde baskı kurdu. Gördüğü şiddet ve baskı nedeniyle 13-14 Kasım tarihlerinde okulun laboratuvarında kaldığı öğrenilen F.B. 15 Kasım'da duş almak için geldiği yurtta dehşeti yaşadı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgiye göre, bir süredir Hasan Ege K. ve Arda D. bir süredir odadan göndermek istedikleri F.B. üzerinde baskı kurdu. Gördüğü şiddet ve baskı nedeniyle 13-14 Kasım tarihlerinde okulun laboratuvarında kaldığı öğrenilen F.B. 15 Kasım'da duş almak için geldiği yurtta dehşeti yaşadı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Arda D.'nin kesici cisimle saldırması sonucu yüzünden ve karnından yaralanan F.B. yangın alarmını çalıştırması sonrası güvenliğin gelmesiyle kurtuldu. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan F.B. tedavi altına alındı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Arda D.'nin kesici cisimle saldırması sonucu yüzünden ve karnından yaralanan F.B. yangın alarmını çalıştırması sonrası güvenliğin gelmesiyle kurtuldu. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan F.B. tedavi altına alındı.

Yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arda D., F.B.'nin kendisine sarkıntılık yaptığını iddia etti.

Yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arda D., F.B.'nin kendisine sarkıntılık yaptığını iddia etti.

Arda D. ifadesinde 'Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım' dedi.

Arda D. ifadesinde 'Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım' dedi.
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F.B.'ye yönelik ayrımcılık yaptığı iddia edilen Hasan Ege K. ise ifadesinde 'Arda, F.’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.’nin belinden kan aktığını gördüm' ifadelerini kullandı.

F.B.'ye yönelik ayrımcılık yaptığı iddia edilen Hasan Ege K. ise ifadesinde 'Arda, F.’ye kretuarı salladı. Ben de o sırada F.’nin belinden kan aktığını gördüm' ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası yaralanan F.B. ifadesinde 'Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim içim şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor' dedi.

Saldırı sonrası yaralanan F.B. ifadesinde 'Hasan Ege K., ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim içim şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor' dedi.

Savcılığın soruşturması sonrası ortaya çıkan 5 adet ses kaydı, F.B.'nin ifadesini doğrular nitelikte oldu. Kayıtlarda Hasan Ege K.'nın F.B.'ye yönelik 'Türkiye’nin, belli bir noktadan sonraki Doğusu olduğu gibi ateşe verilse…Alt ırksınız. İtlaf edilmeniz lazım. Köle olduğunuzu kabullenmelisiniz. İtaat etmek zorundasınız. Seni bu odadan istemiyoruz. Buradan gitmezsen seni öldürürüz' ifadelerini kullandığı görüldü.

Saldırıyı yapan fail ile birlikte okuldan uzaklaştırıldı

Saldırıyı yapan fail ile birlikte okuldan uzaklaştırıldı

Soruşturmaya ilişkin görüşüne başvurduğumuz F. B.’nin avukatı Alper Sarıca, yaşanan olaylar nedeni ile okul idaresinin de ciddi ihmali olduğunu savunarak, TÜBİTAK birincisi bir öğrencinin ayrımcılığa maruz kalmasının vahim nitelikte olduğuna işaret etti. 

Av. Sarıca, “Müvekkilin, kendisine bu saldırıyı yapan fail ile birlikte okuldan uzaklaştırılması, savcılıkça da hakkında adli kontrol istenerek mağduriyetinin iyice artırılması, bu vahşeti tertipleyen diğer oda arkadaşına ise bugüne dek hiçbir yaptırım uygulanmaması oldukça dikkat çekici. Müvekkil açısından hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden olaya ilişkin açıklama yapan Hasan Ege K. iddiaları yalanladı. K. şu ifadeleri kullandı: ' Haberlerde “F.B.” olarak kısaltılan ve kendisini mağdur gibi gösteren şahıs, cinsel saldırı suçundan adli kontrol ile imza yükümlülüğü altındadır ve yalan haberlerle medya desteği sağlayarak soruşturmanın gidişatını etkilemeye çalışmaktadır.'

Sosyal medya hesabı üzerinden olaya ilişkin açıklama yapan Hasan Ege K. iddiaları yalanladı. K. şu ifadeleri kullandı: ' Haberlerde “F.B.” olarak kısaltılan ve kendisini mağdur gibi gösteren şahıs, cinsel saldırı suçundan adli kontrol ile imza yükümlülüğü altındadır ve yalan haberlerle medya desteği sağlayarak soruşturmanın gidişatını etkilemeye çalışmaktadır.'

Öte yandan Hasan Ege K.'nın yazarlık yaptığı 'İthaki Yayınları' yazarın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Öte yandan Hasan Ege K.'nın yazarlık yaptığı 'İthaki Yayınları' yazarın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
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