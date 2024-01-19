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Aldatan mısın, Aldanan mısın?

Aldatan mısın, Aldanan mısın?

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 13:01

Sen aldatan taraf mısın, aldanan taraf mı?

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1. İlk sorumuzla başlayalım: Sence flörtün varken başka biriyle konuşmak aldatmak mıdır?

2. Pekiii... Sence Ross ve Rachel'ın meşhur "We were on a break!" kavgasında kim haklıydı?

3. Biraz da senden bahsedelim: Aşk hayatın ne durumda?

3. Biraz da senden bahsedelim: Aşk hayatın ne durumda?

4. Hangi filozofun aşk tanımı sana uyuyor?

4. Hangi filozofun aşk tanımı sana uyuyor?

5. Sence evlilik aşkı öldürür mü?

5. Sence evlilik aşkı öldürür mü?
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6. O zaman biraz da empati: Eğer aldatıldığını öğrenseydin o kişiye ikinci bir şans daha verir miydin?

7. Dizilerin hangi karakteri senin aşktaki halini özetliyor?

8. Sence bir insan neden aldatır?

9. Özel hayatı biraz kenara bırakalım: Okulda sınavlarda hiç kopya çektin mi?

9. Özel hayatı biraz kenara bırakalım: Okulda sınavlarda hiç kopya çektin mi?

10. Son olarak: Sence Aşk-ı Memnu aşk üçgeninde masum kişi kimdi?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sana güven olmaz!

Sen aldatmaya meyillisin, sana güven olmaz!

Eğer sevgilin/flörtün varsa kendisine şimdiden sabır diliyoruz. Belki daha önce kimseyi aldatmadın ama maalesef aldatmayacağın anlamına gelmiyor. Sende sadakat duygusu fazlasıyla zayıf; bu yüzden büyük ihtimalle davranışlarının yanlışlığının bile farkında değilsin. Fark etmeden o ince çizgiyi aşabilir ve sevdiceğinin kalbini paramparça edebilirsin! O yüzden lütfen daha sadık ve sevgi dolu bir partner ol; kimsenin tatlı duyguları incinmesin!

Seni üzerler...

Seni aldatırlar; üzülürsün!

Sen sadece sevgiline değil; platoniğine bile sadık olan tiplerdensin. Sendeki sadakat seviyesi herkeste olsa kimsenin tatlı canı yanmaz! Sen o kitaplarda ve dizilerde tasvir edilen ideal aşıksın. Ancak sırf sen kimseyi üzmezsin diye bu seni üzmeyecekleri anlamına gelmiyor. Sen bu kadar sevgi doluyken, karşı taraf sevgini fırsat bilip bundan faydalanıyor. Sen değil aldatmak, sevdiğine ufacık bir yalan bile söyleyemezsin! Bari biraz dışarıdan sert görün ki seni üzmeye cesaret edemesinler!

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ömer

Seni üzerler... Skerler kamil hepimizi skerler…

mamamia

Kimse benim dostlarımı sikemez 😂

Nurr Yıldırım

Sana güven olmaz! Yalaann bana güvenmicekler de kime güvenicekler