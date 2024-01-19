Aldatan mısın, Aldanan mısın?

Seni aldatırlar; üzülürsün!

Sen sadece sevgiline değil; platoniğine bile sadık olan tiplerdensin. Sendeki sadakat seviyesi herkeste olsa kimsenin tatlı canı yanmaz! Sen o kitaplarda ve dizilerde tasvir edilen ideal aşıksın. Ancak sırf sen kimseyi üzmezsin diye bu seni üzmeyecekleri anlamına gelmiyor. Sen bu kadar sevgi doluyken, karşı taraf sevgini fırsat bilip bundan faydalanıyor. Sen değil aldatmak, sevdiğine ufacık bir yalan bile söyleyemezsin! Bari biraz dışarıdan sert görün ki seni üzmeye cesaret edemesinler!