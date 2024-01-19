Aldatan mısın, Aldanan mısın?
Aldatan mısın, Aldanan mısın?
Sen aldatan taraf mısın, aldanan taraf mı?
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1. İlk sorumuzla başlayalım: Sence flörtün varken başka biriyle konuşmak aldatmak mıdır?
2. Pekiii... Sence Ross ve Rachel'ın meşhur "We were on a break!" kavgasında kim haklıydı?
3. Biraz da senden bahsedelim: Aşk hayatın ne durumda?
4. Hangi filozofun aşk tanımı sana uyuyor?
5. Sence evlilik aşkı öldürür mü?
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6. O zaman biraz da empati: Eğer aldatıldığını öğrenseydin o kişiye ikinci bir şans daha verir miydin?
7. Dizilerin hangi karakteri senin aşktaki halini özetliyor?
8. Sence bir insan neden aldatır?
9. Özel hayatı biraz kenara bırakalım: Okulda sınavlarda hiç kopya çektin mi?
10. Son olarak: Sence Aşk-ı Memnu aşk üçgeninde masum kişi kimdi?
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Seni üzerler... Skerler kamil hepimizi skerler…
Kimse benim dostlarımı sikemez 😂
Sana güven olmaz! Yalaann bana güvenmicekler de kime güvenicekler