Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Akran Zorbalığına Maruz Kalan Kullanıcıların Yıllar Geçse de Silinmeyen Travmaları

Akran Zorbalığına Maruz Kalan Kullanıcıların Yıllar Geçse de Silinmeyen Travmaları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 14:11

Çocuk yaşlarda yaşanan kimi olayların, travmaların izleri maalesef yıllar geçse de silinmiyor. Twitter (X) kullanıcılar da yıllar önce yaşamalarına rağmen hala unutamadıkları akran zorbalıklarını anlatarak hepimizi düşüncelere ittiler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Akran zorbalığı konusu şimdilerde daha fazla dillendirilmeye başlanmış olsa da geçmişte pek çoğumuz bundan habersizdik.

Akran zorbalığı konusu şimdilerde daha fazla dillendirilmeye başlanmış olsa da geçmişte pek çoğumuz bundan habersizdik.

Küçük yaşlardaki çocukların akranlarına karşı kimi zaman hayli acımasız olabildikleri bir gerçek. Hatta belki bizler de bu yaşlarda birileri üzerinde travmalar bırakmışızdır, kim bilir?

Bir kullanıcının Temple Run adlı oyun sebebiyle akranları tarafından zorbalandığı anısını anlatması diğer kullanıcıların da eski travmalarını tetikledi.

Bir kullanıcının Temple Run adlı oyun sebebiyle akranları tarafından zorbalandığı anısını anlatması diğer kullanıcıların da eski travmalarını tetikledi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunun üzerine diğer kullanıcılar da özellikle maddi sebeplerle akranları tarafından zorbalığa uğradıkları eski anılarını anlattılar.

Bunun üzerine diğer kullanıcılar da özellikle maddi sebeplerle akranları tarafından zorbalığa uğradıkları eski anılarını anlattılar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm anılar hayli üzücü olsa da...

Tüm anılar hayli üzücü olsa da...
twitter.com

Kimileri yüreğimizi yaktı desek yeridir.

Kimileri yüreğimizi yaktı desek yeridir.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bazı kötü anılar maalesef hiç unutulmuyor.

Bazı kötü anılar maalesef hiç unutulmuyor.
twitter.com

Sadece çocuklar değil, bu işin eğitimini almış büyükler dahi maalesef hayli fevri ve düşüncesiz olabiliyorlar.

Sadece çocuklar değil, bu işin eğitimini almış büyükler dahi maalesef hayli fevri ve düşüncesiz olabiliyorlar.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ve hatta aileler de.

Ve hatta aileler de.

Kilo, boy, maddi durum... Maalesef zorbalığın sınırı yok.

Kilo, boy, maddi durum... Maalesef zorbalığın sınırı yok.
twitter.com

Sizin üzerinden yıllar geçse de unutamadığınız olaylar var mı?

Sizin üzerinden yıllar geçse de unutamadığınız olaylar var mı?
twitter.com

Dilerseniz yorumlarda konuşalım.

Dilerseniz yorumlarda konuşalım.
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?