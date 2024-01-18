Akran Zorbalığına Maruz Kalan Kullanıcıların Yıllar Geçse de Silinmeyen Travmaları
Akran Zorbalığına Maruz Kalan Kullanıcıların Yıllar Geçse de Silinmeyen Travmaları
Çocuk yaşlarda yaşanan kimi olayların, travmaların izleri maalesef yıllar geçse de silinmiyor. Twitter (X) kullanıcılar da yıllar önce yaşamalarına rağmen hala unutamadıkları akran zorbalıklarını anlatarak hepimizi düşüncelere ittiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Akran zorbalığı konusu şimdilerde daha fazla dillendirilmeye başlanmış olsa da geçmişte pek çoğumuz bundan habersizdik.
Bir kullanıcının Temple Run adlı oyun sebebiyle akranları tarafından zorbalandığı anısını anlatması diğer kullanıcıların da eski travmalarını tetikledi.
👇
Bunun üzerine diğer kullanıcılar da özellikle maddi sebeplerle akranları tarafından zorbalığa uğradıkları eski anılarını anlattılar.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tüm anılar hayli üzücü olsa da...
Kimileri yüreğimizi yaktı desek yeridir.
👇
Bazı kötü anılar maalesef hiç unutulmuyor.
Sadece çocuklar değil, bu işin eğitimini almış büyükler dahi maalesef hayli fevri ve düşüncesiz olabiliyorlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ve hatta aileler de.
Kilo, boy, maddi durum... Maalesef zorbalığın sınırı yok.
Sizin üzerinden yıllar geçse de unutamadığınız olaylar var mı?
Dilerseniz yorumlarda konuşalım.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda