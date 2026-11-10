article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
84 Yaşındaki Paul McCartney Resmen Milyarder Oldu: 1,4 Milyar Dolarla Dünyanın En Zengin 3. Müzisyeni

84 Yaşındaki Paul McCartney Resmen Milyarder Oldu: 1,4 Milyar Dolarla Dünyanın En Zengin 3. Müzisyeni

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 08:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

The Beatles'ın efsane ismi Paul McCartney, 84 yaşında Forbes'un milyarderler listesine girdi. Derginin yeni bülteni The Billie'de 9 Kasım'da yayımlanan hesaba göre McCartney'nin serveti en az 1,4 milyar dolar. Bu rakam onu Jay-Z ve Taylor Swift'in ardından dünyanın en zengin üçüncü müzisyeni yapıyor. Servetin en büyük kalemini 1969'da kurduğu yayın şirketi ile yıllarca mahkemelerde peşine düştüğü şarkı hakları oluşturuyor.

Kaynak: Variety

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Listenin zirvesinde 2,8 milyar dolarla Jay-Z var, Taylor Swift 2 milyar dolarla ikinci sırada.

Listenin zirvesinde 2,8 milyar dolarla Jay-Z var, Taylor Swift 2 milyar dolarla ikinci sırada.

Forbes'un hesabına göre müzik dünyasında serveti on haneli rakamlara ulaşan üç isim var. Jay-Z bu eşiği 2019'da geçmişti, bugün 2,8 milyar dolarla açık ara önde. Taylor Swift ise 2023'te Eras Tour'un ve yeniden kaydettiği albümlerin gelirleriyle milyarder olmuş, serveti 2 milyar dolara çıkmıştı. McCartney 1,4 milyar dolarla bu ikilinin hemen arkasına yerleşti.

McCartney'nin adı milyarderlerle ilk kez anılmıyor. Sunday Times, 2024'teki Zenginler Listesi'nde onu İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni ilan etmişti. O hesapta eşi Nancy Shevell ile ortak servetleri 1 milyar sterlin olarak gösterilmişti. Forbes'un yeni tahminiyle birlikte McCartney dolar bazında da bu kulübe girmiş oldu.

Servetin en büyük kalemi, Beatles dağılmadan önce 1969'da kurduğu MPL Communications.

Servetin en büyük kalemi, Beatles dağılmadan önce 1969'da kurduğu MPL Communications.

MPL Communications, McCartney'nin solo kataloğunun yanında başka sanatçıların telif haklarını da yönetiyor. Forbes şirkete en az 250 milyon dolar değer biçiyor ve yılda on milyonlarca dolar gelir getirdiğini tahmin ediyor.

Şirketin elindeki haklar şaşırtıcı ölçüde geniş. Rock'n Roll'un öncülerinden Buddy Holly'nin (fotoğrafta) şarkıları, 'Grease' ve 'Annie' müzikallerinin besteleri, 'Blue Suede Shoes' MPL'e ait. Listede 'It's Beginning to Look a Lot Like Christmas', 'The Christmas Song' ve 'Baby, It's Cold Outside' gibi Noel klasikleri de var. Yani her aralık ayında bu şarkılar çalındığında, dünyanın herhangi bir yerinde amatör bir topluluk 'Grease'i sahneye koyduğunda McCartney'nin kasasına para giriyor.

Beatles'ın şirketi Apple Corps, grubun dağılmasının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen yılda 50 milyon dolar kazanıyor.

Beatles'ın şirketi Apple Corps, grubun dağılmasının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen yılda 50 milyon dolar kazanıyor.

Apple Corps'un dört eşit ortağı var: Paul McCartney, Ringo Starr ile John Lennon ve George Harrison'ın mirasçıları. Dijital dinlemeler, plak satışları ve lisanslı ürünlerden gelen paranın yüzde 25'i McCartney'ye gidiyor. Forbes, ortakların her birinin payına düşen gelir akışına 150 milyon dolardan fazla değer biçiyor.

İkinci büyük Beatles kalemi beste telifleri. McCartney'nin John Lennon'la birlikte yazdığı şarkıların yayın hakları 1980'lerde grubun elinden çıkmış, katalog 1985'te Michael Jackson tarafından satın alınmıştı. McCartney bu hakları geri almak için yıllarca hukuk mücadelesi verdi, 2017'de Sony/ATV'ye açtığı dava anlaşmayla sonuçlandı. Forbes'a göre müzisyenin Beatles bestelerindeki payı bugün yılda en az 10 milyon dolar getiriyor ve en az 200 milyon dolar ediyor. Böylece grubun müziğinden gelen toplam değer 350 milyon dolar civarına ulaşıyor.

Üstelik 80'ini geçmesine rağmen stadyum doldurmayı sürdürüyor: Got Back turnesinde 79 konser verdi.

Üstelik 80'ini geçmesine rağmen stadyum doldurmayı sürdürüyor: Got Back turnesinde 79 konser verdi.

Got Back turnesi 2022'de başladı, 2025'e kadar sürdü ve birkaç kıtada stadyumları doldurdu. Forbes, McCartney'nin kariyeri boyunca turnelerden yüz milyonlarca dolar kazandığını belirtiyor.

Müzik dışındaki varlıklar da hesaba dahil. McCartney'nin İngiltere'nin farklı bölgelerinde ve New York'un gözde sayfiyesi Hamptons'ta evleri bulunuyor. Sanat koleksiyonunda Picasso ve Magritte imzalı eserler yer alıyor.

Bu tempoyu nasıl sürdürdüğünü ise yakın zamanda Apple Music'te Zane Lowe'a anlatmıştı. Kendisini 'oyunkolik' olarak tanımlayan müzisyen, 'Müzik yapmak işe benzemeye başladığında bundan nefret ediyorum' demişti.

McCartney'nin durmaya niyeti yok: Mayıs ayında yeni albüm çıkardı, ocak yaında Ringo Starr'la buluşacak.

McCartney'nin durmaya niyeti yok: Mayıs ayında yeni albüm çıkardı, ocak yaında Ringo Starr'la buluşacak.

Yeni solo albümü 'The Boys of Dungeon Lane' mayıs ayında yayımlandı. Oscar ödüllü yönetmen Morgan Neville'in çektiği 'Man on the Run' belgeseli de Beatles'ın dağılmasından sonraki yıllarını ve Wings'i kuruş hikâyesini anlatıyor.

Sırada eski grup arkadaşı var. McCartney ile Ringo Starr'ın ocak ayında nadir görülen bir buluşma için yeniden bir araya geleceği duyuruldu. İkili, Aralık 2024'te Londra'daki O2 Arena konserinde de aynı sahneyi paylaşmıştı (fotoğrafta).

Milyarder olmasını sağlayan gruba bakışı ise yıllar içinde pek değişmedi. McCartney kendisini hâlâ bir Beatles hayranı olarak tanımlıyor ve zaman geçtikçe daha da büyük bir hayrana dönüştüğünü söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın