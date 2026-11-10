84 Yaşındaki Paul McCartney Resmen Milyarder Oldu: 1,4 Milyar Dolarla Dünyanın En Zengin 3. Müzisyeni

Forbes'un hesabına göre müzik dünyasında serveti on haneli rakamlara ulaşan üç isim var. Jay-Z bu eşiği 2019'da geçmişti, bugün 2,8 milyar dolarla açık ara önde. Taylor Swift ise 2023'te Eras Tour'un ve yeniden kaydettiği albümlerin gelirleriyle milyarder olmuş, serveti 2 milyar dolara çıkmıştı. McCartney 1,4 milyar dolarla bu ikilinin hemen arkasına yerleşti.

McCartney'nin adı milyarderlerle ilk kez anılmıyor. Sunday Times, 2024'teki Zenginler Listesi'nde onu İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni ilan etmişti. O hesapta eşi Nancy Shevell ile ortak servetleri 1 milyar sterlin olarak gösterilmişti. Forbes'un yeni tahminiyle birlikte McCartney dolar bazında da bu kulübe girmiş oldu.