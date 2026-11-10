84 Yaşındaki Paul McCartney Resmen Milyarder Oldu: 1,4 Milyar Dolarla Dünyanın En Zengin 3. Müzisyeni
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The Beatles'ın efsane ismi Paul McCartney, 84 yaşında Forbes'un milyarderler listesine girdi. Derginin yeni bülteni The Billie'de 9 Kasım'da yayımlanan hesaba göre McCartney'nin serveti en az 1,4 milyar dolar. Bu rakam onu Jay-Z ve Taylor Swift'in ardından dünyanın en zengin üçüncü müzisyeni yapıyor. Servetin en büyük kalemini 1969'da kurduğu yayın şirketi ile yıllarca mahkemelerde peşine düştüğü şarkı hakları oluşturuyor.
Kaynak: Variety
Listenin zirvesinde 2,8 milyar dolarla Jay-Z var, Taylor Swift 2 milyar dolarla ikinci sırada.
Servetin en büyük kalemi, Beatles dağılmadan önce 1969'da kurduğu MPL Communications.
Beatles'ın şirketi Apple Corps, grubun dağılmasının üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen yılda 50 milyon dolar kazanıyor.
Üstelik 80'ini geçmesine rağmen stadyum doldurmayı sürdürüyor: Got Back turnesinde 79 konser verdi.
McCartney'nin durmaya niyeti yok: Mayıs ayında yeni albüm çıkardı, ocak yaında Ringo Starr'la buluşacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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