AKOM Saat Vererek Uyardı: İstanbul’da Bugün Kar Bekleniyor
AKOM Saat Vererek Uyardı: İstanbul’da Bugün Kar Bekleniyor
İstanbul’da sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşüyor, bugün öğlen saatlerinde karla karışık yağmur akşam saatlerinde ise kar yağışı bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamada kar yağışı için saat verildi.
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AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.
Dün yağmur şeklinde görülen yağışların, pazar (bugün) günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
AKOM'un sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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