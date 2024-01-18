Aklını mı Dinliyosun Kalbini mi?
Aklını mı Dinliyosun Kalbini mi?
Bakalım tercihlerine göre hayatını hangisi yönlendiriyor 🙌
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1. İlk olarak işe cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.
2. Kaç yaşındasın?
3. Hangisi senin için daha heyecan verici?
4. Gece başını yastığa koyduğunda içini huzursuz eden bir şeyler var mı?
5. Sevdiğin biriyle ciddi biçimde bir tartışma yaşadın diyelim. Problemi çözmek için nasıl bir adım atarsın?
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6. Başarıya giden yolda sence hangisi daha önemli?
7. Planına sadık kalan biri misindir yoksa duruma göre değişir mi?
8. Pişman olanlardan mısın, yoksa keşke demeyenlerden diyenlerden mi?
9. Hafta sonlarını nasıl değerlendirirsin?
10. Geçmişi özlüyor musun?
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Kalbine göre hareket ediyorsun!
Aklına göre hareket ediyosun!
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