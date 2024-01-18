Aklını mı Dinliyosun Kalbini mi?

Sen son derece pragmatik bir bireysin. Genellikle bugünün ötesine, geleceğe yönelik düşünme eğilimindesin. Gelecekte ne olacağını bilme belirsizliği seni tedirgin ediyor, bu nedenle yaşamını kontrol altında tutmak adına planlı bir şekilde yaşamayı tercih ediyorsun. Olayları değerlendirme biçimin genellikle mantık çerçevesinde oluyor ve duygusal olmak pek senin tarzın değil. Duygusallığın, insanı zayıflatan bir unsur olduğuna inanıyorsun. Zekan, hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışıyor ve istediğin bir şeyi elde etmeme ihtimalin neredeyse yok. Ancak, bir robot olmadığını unutmaman gerektiğini de hatırlatalım. Arada bir, kalbinin sesine de kulak vermen gerekebilir. Sadece bir tavsiye.