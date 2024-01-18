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Aklını mı Dinliyosun Kalbini mi?

Aklını mı Dinliyosun Kalbini mi?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
18.01.2024 - 15:16

Bakalım tercihlerine göre hayatını hangisi yönlendiriyor 🙌

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1. İlk olarak işe cinsiyetini öğrenmekle başlayalım.

2. Kaç yaşındasın?

3. Hangisi senin için daha heyecan verici?

4. Gece başını yastığa koyduğunda içini huzursuz eden bir şeyler var mı?

5. Sevdiğin biriyle ciddi biçimde bir tartışma yaşadın diyelim. Problemi çözmek için nasıl bir adım atarsın?

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6. Başarıya giden yolda sence hangisi daha önemli?

7. Planına sadık kalan biri misindir yoksa duruma göre değişir mi?

8. Pişman olanlardan mısın, yoksa keşke demeyenlerden diyenlerden mi?

9. Hafta sonlarını nasıl değerlendirirsin?

10. Geçmişi özlüyor musun?

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Kalbine göre hareket ediyorsun!

Kalbine göre hareket ediyorsun!

Hayatında tutkularınla hareket eden bir bireysin ve kalbinin yol göstericiliğine güvenerek önemli kararları alıyorsun. Geleceğin belirsizliği karşısında, anı yaşamayı tercih ediyorsun. Senin için asıl mesele, uzun vadeli planlar yapmak yerine, her günü dolu dolu yaşamak ve yaşama sevgiyle bağlanmak. Bu bağlamda, sevdiklerinle kaliteli zaman geçirmek ve mutluluğunu artıracak aktivitelerle meşgul olmak senin önceliğin. Mantığını da zaman zaman devreye sokmak, seni zayıflatan bir durum değil, tam tersine seni daha da güçlendiriyor. Cesaretinin ise takdire şayan olduğunu söylemek gerek.

Aklına göre hareket ediyosun!

Aklına göre hareket ediyosun!

Sen son derece pragmatik bir bireysin. Genellikle bugünün ötesine, geleceğe yönelik düşünme eğilimindesin. Gelecekte ne olacağını bilme belirsizliği seni tedirgin ediyor, bu nedenle yaşamını kontrol altında tutmak adına planlı bir şekilde yaşamayı tercih ediyorsun. Olayları değerlendirme biçimin genellikle mantık çerçevesinde oluyor ve duygusal olmak pek senin tarzın değil. Duygusallığın, insanı zayıflatan bir unsur olduğuna inanıyorsun. Zekan, hedeflerine ulaşmak için durmaksızın çalışıyor ve istediğin bir şeyi elde etmeme ihtimalin neredeyse yok. Ancak, bir robot olmadığını unutmaman gerektiğini de hatırlatalım. Arada bir, kalbinin sesine de kulak vermen gerekebilir. Sadece bir tavsiye.

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