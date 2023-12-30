Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Akışta Olduğunu Düşündüğünüz Hayatınızda Bir Şeylerin Ters Gittiğini Gösteren 20 İpucu

Akışta Olduğunu Düşündüğünüz Hayatınızda Bir Şeylerin Ters Gittiğini Gösteren 20 İpucu

Duru
Duru - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 09:31

Hayatın bazı anlarında sanki bir şeylerin olması gerektiği gibi gitmediğini hissettiğimiz anlar olabiliyor ve bu anlarda bir takım değişik düşüncelere kapılabiliyoruz. Gelin ne gibi düşüncelermiş bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. ''İnsanları üzüp bundan zevk almak.''

2. ''Kızgınlığını kontrol edememek.''

2. ''Kızgınlığını kontrol edememek.''

3. ''Tüm gün evde oturup sosyal medya platformlarında gezmek.''

3. ''Tüm gün evde oturup sosyal medya platformlarında gezmek.''

4. ''Kendini kurban psikolojisine sokmak.''

4. ''Kendini kurban psikolojisine sokmak.''

5. ''Sürekli kendin hakkında böbürlenmek.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. ''Maddiyatın her şeyden önce gelmesi.''

6. ''Maddiyatın her şeyden önce gelmesi.''

7. ''Güçsüz gördüğü kişilerden faydalanmaya çalışmak.''

8. ''Kendine 'alfa' demek.''

9. Facebook profilinde ''Hayat Üniversitesi'nde okudu.''yazması.

9. Facebook profilinde ''Hayat Üniversitesi'nde okudu.''yazması.

10. ''Sürekli bir şeylerden şikayet etmek ama asla sorumluluk almamak.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. ''Kötü giden ilişkiyi düzeltmek için çocuk yapmak.''

11. ''Kötü giden ilişkiyi düzeltmek için çocuk yapmak.''

12. ''40 ve 50'li yaşlara gelip lise ve üniversite zamanındaki başarılar ile övünmek.''

12. ''40 ve 50'li yaşlara gelip lise ve üniversite zamanındaki başarılar ile övünmek.''

13. ''Yetişkin çocuklarının senden nefret etmesi.''

13. ''Yetişkin çocuklarının senden nefret etmesi.''

14. ' Kendi işini kurduğun bir sektörden başka bir sektöre yönelmek.''

14. ' Kendi işini kurduğun bir sektörden başka bir sektöre yönelmek.''

15. ''Başarılı olan insanlara katı davranmak.''

15. ''Başarılı olan insanlara katı davranmak.''
İçeriğin Devamı Aşağıda

16. ''Belli bir yaştan sonra hala aileyle yaşamak.''

16. ''Belli bir yaştan sonra hala aileyle yaşamak.''

17. ''Bakımsız ve kirli olmak.''

17. ''Bakımsız ve kirli olmak.''

18. ''Fanatik olmak. Hangi alanda olduğu çok da fark etmiyor.''

18. ''Fanatik olmak. Hangi alanda olduğu çok da fark etmiyor.''

19. ''Başkaları tarafından beğenilmek için son derece çabalamak.''

19. ''Başkaları tarafından beğenilmek için son derece çabalamak.''

20. ''Bu listede kendine uygun bir şey olup olmadığını aramak!''

20. ''Bu listede kendine uygun bir şey olup olmadığını aramak!''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?