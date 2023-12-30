Akışta Olduğunu Düşündüğünüz Hayatınızda Bir Şeylerin Ters Gittiğini Gösteren 20 İpucu
Akışta Olduğunu Düşündüğünüz Hayatınızda Bir Şeylerin Ters Gittiğini Gösteren 20 İpucu
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatın bazı anlarında sanki bir şeylerin olması gerektiği gibi gitmediğini hissettiğimiz anlar olabiliyor ve bu anlarda bir takım değişik düşüncelere kapılabiliyoruz. Gelin ne gibi düşüncelermiş bakalım!
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1. ''İnsanları üzüp bundan zevk almak.''
2. ''Kızgınlığını kontrol edememek.''
3. ''Tüm gün evde oturup sosyal medya platformlarında gezmek.''
4. ''Kendini kurban psikolojisine sokmak.''
5. ''Sürekli kendin hakkında böbürlenmek.''
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6. ''Maddiyatın her şeyden önce gelmesi.''
7. ''Güçsüz gördüğü kişilerden faydalanmaya çalışmak.''
8. ''Kendine 'alfa' demek.''
9. Facebook profilinde ''Hayat Üniversitesi'nde okudu.''yazması.
10. ''Sürekli bir şeylerden şikayet etmek ama asla sorumluluk almamak.''
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11. ''Kötü giden ilişkiyi düzeltmek için çocuk yapmak.''
12. ''40 ve 50'li yaşlara gelip lise ve üniversite zamanındaki başarılar ile övünmek.''
13. ''Yetişkin çocuklarının senden nefret etmesi.''
14. ' Kendi işini kurduğun bir sektörden başka bir sektöre yönelmek.''
15. ''Başarılı olan insanlara katı davranmak.''
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16. ''Belli bir yaştan sonra hala aileyle yaşamak.''
17. ''Bakımsız ve kirli olmak.''
18. ''Fanatik olmak. Hangi alanda olduğu çok da fark etmiyor.''
19. ''Başkaları tarafından beğenilmek için son derece çabalamak.''
20. ''Bu listede kendine uygun bir şey olup olmadığını aramak!''
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