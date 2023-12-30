Ak Partili Cevizoğlu'ndan Açıklama: "Atatürk Tişörtü Giyeceğim diye Milleti Ayağa Kaldırmanın Alemi Var mı?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, skandal olan maçın Suudi Arabistan'da oynanma kararını ve futbolun siyasi krizlere yol açmasını eleştirdi. Cevizoğlu, 'Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?'dedi.