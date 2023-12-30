Ak Partili Cevizoğlu'ndan Açıklama: "Atatürk Tişörtü Giyeceğim diye Milleti Ayağa Kaldırmanın Alemi Var mı?"
Ak Partili Cevizoğlu'ndan Açıklama: "Atatürk Tişörtü Giyeceğim diye Milleti Ayağa Kaldırmanın Alemi Var mı?"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, skandal olan maçın Suudi Arabistan'da oynanma kararını ve futbolun siyasi krizlere yol açmasını eleştirdi. Cevizoğlu, 'Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı?'dedi.
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Suudi Arabistan'da Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçında Suudi yetkililerin Atatürk'lü poster, forma ve "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartına izin vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmamış, Türkiye'ye dönmüştü.
AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu Haber Global'de televizyon programına konuk oldu. Olayın diplomatik skandala dönüştürüldüğünü ifade etti.
"Diplomatik ilişkilerimizi maç yüzünden, niye bu hale getiriyorsunuz, kim getiriyor? Kulüplerin iki başkanı mı hesap vermeli, federasyon mu hesap vermeli? Kim ise hesap vermeli."
Cevizoğlu, futbolun siyasi krizlere yol açmasına "Arkadaş Suudi Arabistan’da Belçika’da Avrupa’da kutuplarda Atatürk tişörtü giyeceğim diye milleti ayağa kaldırmanın alemi var mı? Türkiye’de giysene Atatürk tişörtünü." sözleriyle tepki gösterdi.
Galatasaray- Fenerbahçe maçının Suudi Arabistan'da oynanma kararını ise "100. yılda Süper Kupa finalini niye Samsun’da oynamıyorsun, niye İzmir’de oynamıyorsun, Ankara’da İstanbul’da neden oynamıyorsun, Erzurum’da Kars’ta oynamıyorsun?" sözleriyle eleştirdi.
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Cevizoğlu iki kulüp başkanını da istifaya davet etti.
"Niye Türkiye’de 100. Yıl maçını oynamıyorsun? Bu nasıl bir rezalettir. İki tane büyük kulübün başkanı bu kadar büyük camiaya sahip insan yönetemiyor mu? İstifa etsinler gitsinler. Sizin futbolunuz siyasi krize neden yol açıyor? "
Cevizoğlu'nun paylaşımına aldığı yanıtlardan bazıları:
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