AK Parti Eskişehir Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun Av Fotoğrafları Tartışma Yarattı! 'Adaylık Sonrası Sildi'
AK Parti Eskişehir Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun Av Fotoğrafları Tartışma Yarattı! 'Adaylık Sonrası Sildi'
Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayı İdris Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve keçi avı fotoğraflarını paylaşarak, 'hobileri arasında soyu tükenmiş yabani hayvanları avlamak varmış' notunu düştü.
Hatipoğlu'nun adaylık sonrası av fotoğraflarını kaldırdığı öğrenilirken, ihale usulü avlanma izni yeniden tartışma yarattı.
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İYİ Parti'de Eskişehir Milletvekili seçimdikten sonra istifa etmesi sonrası AK Parti'den Eskişehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen İdris Nebi Hatipoğlu'nun av fotoğrafları tepkilerin odağında.
Nebi Hatipoğlu'nu nesli tükenmekte olan hayvanları avlamakla suçlayan gazeteci İsmail Saymaz, 'Meğer öldürdüğü hayvanların başında çektirdiği fotoğrafları, sanki maharetmiş gibi sosyal medyasında paylaşıyormuş.' notunu düştü.
İstikbal Gazetesi'nden Özge Zaim'in haberine göre, Nebi Hatipoğlu, 5 Mart'ta düzenlenen tanıtım toplantısında sokak hayvanları için 'Modern Hayvan Bakımevi ve pati kulübü' adını verdiği sosyal projeyi açıklamıştı.
Paylaşıma kısa sürede çok sayıda alıntı gelirken, kimi vatandaşlar yapılan av faaliyetine tepki gösterdi. Kimileri ise av faaliyetlerinin yasal sınırlar içerisinde denetlendiğini vurgulayarak hukuksuz bir durum olmadığını vurguladı.
Bilgi: Tarım ve Orman bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, her sene geyik avı için belli sayıda ve belli tarihler arasında av yapılmasına izin vermektedir. Ücret karşılığı yaban hayvanların avlanmasına devam edilirken, hayvanseverler özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl geyiklerin öldürülmesini 'cinayet' olarak niteliyor ve av faaliyetlerine tepki gösteriyor.
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Ava gidip suçsuz hayvanı öldürdü ertesi gün cuma namazına gitti
Domuzun birini gasp etmesini mi bekleyecekti
Benim şahsen tanıdığım en iyi hayvan dostlarından çoğu avcıdır aynı zamanda mı yazmış eleman yalnış mı okudum ahahahsdhadahadahsdsadhahsdshfsdfhdshdsfshd sev... Devamını Gör
Av köpeği besledikleri ve işe yaraması içinde iyi baktıkları için "sözde" en iyi hayvan dostu oluyorlar. Köpek işe yaramaz olunca da çöpe.... Av meraklıları ... Devamını Gör
Bunların herşeye düşman kısa ne net …