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Ajans Muhbir Yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas Tahliye Edildi

Ajans Muhbir Yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas Tahliye Edildi

Cezaevi
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.01.2024 - 15:06

Sığınmacılara yönelik paylaşımları nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklu bulunan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında göçmenlere yönelik paylaşımları nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklanan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas bugün hakim karşısına çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında göçmenlere yönelik paylaşımları nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklanan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas bugün hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Milletvekilleri Buğra Kavuncu ve Selcan Taşçı Hamşıoğlu da katıldı.

Savcılık, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti davada yargılanan tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. Tutuklu yargılanan Süha Çardaklı, Serkan Kafkas ve Eray Ertürk’ün tutuklulukları sona erdi.

Savcılık, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti davada yargılanan tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. Tutuklu yargılanan Süha Çardaklı, Serkan Kafkas ve Eray Ertürk’ün tutuklulukları sona erdi.

Karar sonrası Sıhhiye Adliyesi'nde 'Türkiye Türktür, Türk kalacak' ve 'Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz' sloganları atıldı.

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