Ajans Muhbir Yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas Tahliye Edildi
Ajans Muhbir Yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas Tahliye Edildi
Sığınmacılara yönelik paylaşımları nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklu bulunan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında göçmenlere yönelik paylaşımları nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarını işledikleri iddiasıyla tutuklanan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas bugün hakim karşısına çıktı.
Savcılık, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti davada yargılanan tüm sanıklar için tahliye kararı verdi. Tutuklu yargılanan Süha Çardaklı, Serkan Kafkas ve Eray Ertürk’ün tutuklulukları sona erdi.
Karar sonrası Sıhhiye Adliyesi'nde 'Türkiye Türktür, Türk kalacak' ve 'Türk'üz, Türkçüyüz, Atatürkçüyüz' sloganları atıldı.
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