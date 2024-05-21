Ahmet Kaya'nın Kafasına Çatal Fırlatılan Gecenin Detayları ve Serdar Ortaç'ın İlginç Açıklaması
Ahmet Kaya'nın Kafasına Çatal Fırlatılan Gecenin Detayları ve Serdar Ortaç'ın İlginç Açıklaması
Ahmet Kaya'nın 1999 yılındaki bir ödül gecesine kafasına çatal fırlatılması olayı yıllarca konuşuldu. Sahnedeki Serdar Ortaç'ın olaylara katıldığı iddiası ise hiçbir zaman bitmedi. Peki o gece neler oldu? Serdar Ortaç neler söyledi?
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Yıllardır devam eden bir Serdar Ortaç- Ahmet Kaya olayı var. Daha doğrusu Serdar Ortaç'ın da içinde bulunduğu ünlülerin, Kaya'ya karşı oluşturduğu büyük bir protesto grubu vardı. Peki ne olmuştu? Çok kısaca bir bakalım.
1999 yılında gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği ödül törenine Ahmet Kaya, ödülünü almak üzere eşi Gülten Kaya ile katıldı.
Kaya ödülünü alırken sahnede bir konuşma yapmak istemiş ve şu sözleri söylemişti: 👇
Fakat bu sözler salonda büyük bir infial yarattı. Kimisi "Atın şu adamı" diye bağırırken, Gülten Kaya'nın ifadesine göre kimisi de "Sünnetsiz pezevenk" şeklinde Ahmet Kaya'ya hakaret ediyordu. Kaya bulunduğu yerden öfkeli kalabalığa şu sözleri söyledi:
Bu esnada Padişah şarkısını söylemek üzere sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkının sözlerini değiştirerek harareti yükselen kitlenin adeta amigosu olmuştu:
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Şarkı bittikten sonra Serdar Ortaç sahnede 10. Yıl Marşını söylemeye başlamış, salondaki kitle de hep bir ağızdan kendisine eşlik etmişti.
Tabii bu arada korumaların etten duvar ördüğü Ahmet Kaya'nın masasına çatal bıçaklar fırlatılıyordu. Çatallardan bir tanesi Gülten Kaya'nın kafasına isabet etmişti.
Öfkeli kalabalık sahnede "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söylerken Ahmet Kaya da korumalar eşliğinde salonun mutfak kısmında zorlukla çıkabilmişti.
Ahmet Kaya yıllar sonra verdiği bir röportajda o geceyle ilgili şunları söylemişti:
Serdar Ortaç ise yıllar sonra şu açıkalamayı yapmıştı: "“O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…”
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