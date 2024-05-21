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Ahmet Kaya'nın Kafasına Çatal Fırlatılan Gecenin Detayları ve Serdar Ortaç'ın İlginç Açıklaması

Ahmet Kaya'nın Kafasına Çatal Fırlatılan Gecenin Detayları ve Serdar Ortaç'ın İlginç Açıklaması

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
21.05.2024 - 12:42

Ahmet Kaya'nın 1999 yılındaki bir ödül gecesine kafasına çatal fırlatılması olayı yıllarca konuşuldu. Sahnedeki Serdar Ortaç'ın olaylara katıldığı iddiası ise hiçbir zaman bitmedi. Peki o gece neler oldu? Serdar Ortaç neler söyledi?

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Yıllardır devam eden bir Serdar Ortaç- Ahmet Kaya olayı var. Daha doğrusu Serdar Ortaç'ın da içinde bulunduğu ünlülerin, Kaya'ya karşı oluşturduğu büyük bir protesto grubu vardı. Peki ne olmuştu? Çok kısaca bir bakalım.

Yıllardır devam eden bir Serdar Ortaç- Ahmet Kaya olayı var. Daha doğrusu Serdar Ortaç'ın da içinde bulunduğu ünlülerin, Kaya'ya karşı oluşturduğu büyük bir protesto grubu vardı. Peki ne olmuştu? Çok kısaca bir bakalım.

1999 yılında gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği ödül törenine Ahmet Kaya, ödülünü almak üzere eşi Gülten Kaya ile katıldı.

1999 yılında gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği ödül törenine Ahmet Kaya, ödülünü almak üzere eşi Gülten Kaya ile katıldı.

Kaya ödülünü alırken sahnede bir konuşma yapmak istemiş ve şu sözleri söylemişti: 👇

'Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği’ne, Cumartesi Anneleri’ne, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de bir açıklamam var: Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayımlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayınlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum, yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum.'

Fakat bu sözler salonda büyük bir infial yarattı. Kimisi "Atın şu adamı" diye bağırırken, Gülten Kaya'nın ifadesine göre kimisi de "Sünnetsiz pezevenk" şeklinde Ahmet Kaya'ya hakaret ediyordu. Kaya bulunduğu yerden öfkeli kalabalığa şu sözleri söyledi:

'Yuhlayan arkadaşlara da teşekkürler. Biz yaşamımız boyunca Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunduk ama Kürt halkının realitesini kabul etmeyen insanların da kafasından inmeyeceğiz, bu böyle biline.'

Bu esnada Padişah şarkısını söylemek üzere sahneye çıkan Serdar Ortaç, şarkının sözlerini değiştirerek harareti yükselen kitlenin adeta amigosu olmuştu:

'Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, padişah değil,

Atatürk yolunda tüm Türkiye

Bu vatan bizim, ellerin değil'

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Şarkı bittikten sonra Serdar Ortaç sahnede 10. Yıl Marşını söylemeye başlamış, salondaki kitle de hep bir ağızdan kendisine eşlik etmişti.

Tabii bu arada korumaların etten duvar ördüğü Ahmet Kaya'nın masasına çatal bıçaklar fırlatılıyordu. Çatallardan bir tanesi Gülten Kaya'nın kafasına isabet etmişti.

Tabii bu arada korumaların etten duvar ördüğü Ahmet Kaya'nın masasına çatal bıçaklar fırlatılıyordu. Çatallardan bir tanesi Gülten Kaya'nın kafasına isabet etmişti.

Öfkeli kalabalık sahnede "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söylerken Ahmet Kaya da korumalar eşliğinde salonun mutfak kısmında zorlukla çıkabilmişti.

Öfkeli kalabalık sahnede "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söylerken Ahmet Kaya da korumalar eşliğinde salonun mutfak kısmında zorlukla çıkabilmişti.

Ahmet Kaya yıllar sonra verdiği bir röportajda o geceyle ilgili şunları söylemişti:

Ahmet Kaya yıllar sonra verdiği bir röportajda o geceyle ilgili şunları söylemişti:

'Bir gün birileri nasılsa Kürt asıllı olduğu için Kürtçe bir tek şarkı söylemek isteyen bir adamın hiç bir ülkeyi bölmediğinin öyküsünü yazacak ve bu öyküyü okuyanlar şarkı söyleyen insanlardan ve şarkılardan korkulmaması gerektiğini anlayacaklardır.

Ben klasik bir kadere teslim olmak istemiyor ve öldükten sonra değil şimdi anlaşılmak istiyorum. Beni doğru anlama yolundaki en küçük bir çabayı, bir sağduyu ve bir hoşgörüyü çok özlediğimi ve bunu içinde taşıyan herkesi içtenlikle selamladığımı söylemek istiyorum.'

Serdar Ortaç ise yıllar sonra şu açıkalamayı yapmıştı: "“O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…”

Serdar Ortaç ise yıllar sonra şu açıkalamayı yapmıştı: "“O sahnede olmaktan pişmanım. O grubun içinde o anı yaşamaktan pişmanım. Allah benim belamı versin o gün orada olduğum için… Herkes diyor ki, ‘çatal attın’. Hiçbir şey atmadım. Orada marş oku dediler. Binlerce kez özür diliyorum bütün Ahmet Kaya hayranlarından. En büyük pişmanlıklarımdan biridir rahmetlinin bu yaşadıklarına alet olmak. Allah benim belamı versin…”

Ortaç yeni katıldığı YouTube programında ise şunları söyledi: 'O yıla döndüğüm zaman kendimi kesmek istiyorum. O yıllarda Kürtçe konuşamazdın. Herif çıktı sahneye herkese rağmen, tutuklanacağını biliyordu ama bunu yaptı. Ne cesaretmiş'

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