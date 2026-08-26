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AHBAP Derneği’nin Tutuklanan Başkanı Haluk Levent'in Instagram Hesabına Erişim Engeli Kararı

AHBAP Derneği’nin Tutuklanan Başkanı Haluk Levent'in Instagram Hesabına Erişim Engeli Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 19:57
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AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen adli soruşturma çerçevesinde cezaevinde bulunan Haluk Levent’in resmi Instagram hesabı, savcılığın talebi üzerine erişime kapatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturmasında yeni bir hukuki adım atıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturmasında yeni bir hukuki adım atıldı.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan dernek kurucusu Haluk Levent’in milyonlarca takipçisi bulunan resmi Instagram hesabı hakkında mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Yetkili mercilere iletilen talimat doğrultusunda platform yönetimi, hesabı Türkiye’deki kullanıcıların erişimine sınırlandırdı. Kararın, devam eden adli sürecin güvenliği ve soruşturma dosyasındaki iddiaların incelenmesi amacıyla alındığı bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarına ilişkin savcılığın çalışmalarını çok yönlü sürdürdüğü öğrenildi.

Haluk Levent'in 9 milyon takipçili X hesabı 20 Temmuz 2026'da erişime engellenmiş ve X tarafından 22 Temmuz 2026'da Türkiye'den görünmez kılınmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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