Ağırlıklı Spor Yapan Enver'den Serumluk Olan Yenenler'e 2 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Ağırlıklı Spor Yapan Enver'den Serumluk Olan Yenenler'e 2 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Afra Saraçoğlu, kız kıza date'in tadını çıkardı.
Serenay Sarıkaya'dan doğumgünü dump'ı geldi.
Hadise, bir zamanlar yarışmacı olarak katıldığı projeye jüri olmanın haklı gururunu yaşadı.
Pınar Deniz, havaların soğumasından pek bir memnun oldu.
Cemal Can Canseven, kilo verme sürecinde aile bireylerine isyan etti.
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Özge Özpirinçci de date'in tadını çıkaranlardandı.
Gonca Vuslateri'den bebekli ilk paylaşım sonunda geldi.
Kerimcan Durmaz, sporundan yine vazgeçmedi.
Linçlere dayanamayan Berfu Yenenler, hastanelik oldu (!)
Aslı Enver, dünyanın en güzel ağırlıklı sporunu yaptı.
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