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Ağırlıklı Spor Yapan Enver'den Serumluk Olan Yenenler'e 2 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ağırlıklı Spor Yapan Enver'den Serumluk Olan Yenenler'e 2 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Serenay Sarıkaya aslı enver Berfu Yenenler
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
02.05.2024 - 20:26

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Afra Saraçoğlu, kız kıza date'in tadını çıkardı.

Afra Saraçoğlu, kız kıza date'in tadını çıkardı.

Serenay Sarıkaya'dan doğumgünü dump'ı geldi.

Serenay Sarıkaya'dan doğumgünü dump'ı geldi.

Hadise, bir zamanlar yarışmacı olarak katıldığı projeye jüri olmanın haklı gururunu yaşadı.

Hadise, bir zamanlar yarışmacı olarak katıldığı projeye jüri olmanın haklı gururunu yaşadı.

Pınar Deniz, havaların soğumasından pek bir memnun oldu.

Pınar Deniz, havaların soğumasından pek bir memnun oldu.

Cemal Can Canseven, kilo verme sürecinde aile bireylerine isyan etti.

Cemal Can Canseven, kilo verme sürecinde aile bireylerine isyan etti.
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Özge Özpirinçci de date'in tadını çıkaranlardandı.

Özge Özpirinçci de date'in tadını çıkaranlardandı.

Gonca Vuslateri'den bebekli ilk paylaşım sonunda geldi.

Gonca Vuslateri'den bebekli ilk paylaşım sonunda geldi.

Kerimcan Durmaz, sporundan yine vazgeçmedi.

Kerimcan Durmaz, sporundan yine vazgeçmedi.

Linçlere dayanamayan Berfu Yenenler, hastanelik oldu (!)

Linçlere dayanamayan Berfu Yenenler, hastanelik oldu (!)

Aslı Enver, dünyanın en güzel ağırlıklı sporunu yaptı.

Aslı Enver, dünyanın en güzel ağırlıklı sporunu yaptı.
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