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AFAD Duyurdu: Antalya’da Peş Peşe Depremler

AFAD Duyurdu: Antalya’da Peş Peşe Depremler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.08.2024 - 12:16

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş’ta 10:38’de meydana gelen depremin ardından 11:51’dew bir deprem daha meydana geldi. 

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Antalya Kaş’ta bugün arka arkaya depremler meydana geldi.

Antalya Kaş’ta bugün arka arkaya depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş’ta saat 10:38’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş’ta saat 10:38’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bu depremden 1 saat sonra da 11:51’de bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremden 1 saat sonra da 11:51’de bir deprem daha meydana geldi.

Yapılan açıklamaya göre; 11:51’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yapılan açıklamaya göre; 11:51’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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