AFAD Duyurdu: Antalya’da Peş Peşe Depremler
AFAD Duyurdu: Antalya’da Peş Peşe Depremler
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Antalya Kaş’ta bugün arka arkaya depremler meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Antalya Kaş’ta saat 10:38’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu depremden 1 saat sonra da 11:51’de bir deprem daha meydana geldi.
Yapılan açıklamaya göre; 11:51’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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