Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AFAD’dan Deprem Açıklaması: Elazığ’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

AFAD’dan Deprem Açıklaması: Elazığ’da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
15.10.2024 - 00:19 Son Güncelleme: 15.10.2024 - 00:38

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 00:05’te Elazığ Sivrice’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00.05’te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05'te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Sivrice ilçemizde 15/10/2024 tarihinde saat 00.05'te 4,4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın