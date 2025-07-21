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Adli Tatil Ne Zaman? Adli Tatil Ne Zaman Bitiyor 2025?

Adli Tatil Ne Zaman? Adli Tatil Ne Zaman Bitiyor 2025?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 08:28

Mahkemeler, adli tatil adı verilen dönemde, bazı istisnai işler dışında işlem gerçekleştirmez. Bu dönemde mahkemelerdeki duruşmalar azalır. Fakat nöbetçi mahkemelerin bakmaya devam ettiği bazı davalar vardır.  Bu sene de halk tarafından adli tatilin tarihleri merak ediliyor. Adli tatil, 20 Temmuz tarihinde başladı.

Peki adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde dava açılır mı?

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Adli Tatil Tarihleri 2025

Adli Tatil Tarihleri 2025

2025'teki adli tatil, 20 Temmuz Pazar günü başladı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 102 uyarınca, adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri her sene aynıdır. Dolayısıyla 20 Temmuz pazar gününe gelse dahi tatil bu tarihte başlar. 

Adli Tatil Ne Zaman Bitecek?

Adli tatil, 31 Ağustos Pazar günü sona erecek. Yeni adli yıl 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Bu dönemde mahkemeler, bazı istisnalar hariç işlem yapmayacak.

Adli Tatilde Görülen Davalar

Adli Tatilde Görülen Davalar

  • Nöbetçi mahkemeler: Adliyelerde, tutuklusu bulunan ve acil nitelikli davaları gözeten davalara bakar.

  • Danıştay: Esastan karar vermez, yalnızca yürütmeyi durdurma taleplerini ele alır.

  • Yargıtay: Ceza ve hukuk daireleri, tutuklusu olan sanıklarla ilgili dosyalara bakar.

  • Anayasa Mahkemesi: Adli tatil kapsamına girmez.

Adli Tatilde Dava Açılır mı?

Adli tatil süresince, HMK’da belirtilen istisnalar dışında dava takibi mümkün değildir. Adli tatilde ise yeni dava açılabilir.

Ancak açılan davaların takibi, 1 Eylül tarihinden itibaren yapılacaktır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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