Adli Tatil Ne Zaman? Adli Tatil Ne Zaman Bitiyor 2025?
Mahkemeler, adli tatil adı verilen dönemde, bazı istisnai işler dışında işlem gerçekleştirmez. Bu dönemde mahkemelerdeki duruşmalar azalır. Fakat nöbetçi mahkemelerin bakmaya devam ettiği bazı davalar vardır. Bu sene de halk tarafından adli tatilin tarihleri merak ediliyor. Adli tatil, 20 Temmuz tarihinde başladı.
Peki adli tatil ne zaman bitecek? Adli tatilde dava açılır mı?
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Adli Tatil Tarihleri 2025
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Adli Tatilde Görülen Davalar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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