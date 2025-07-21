onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Adil Kılıçdaroğlu Kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkizi Adil Kılıçdaroğlu'nun Hayatı

Adil Kılıçdaroğlu Kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkizi Adil Kılıçdaroğlu'nun Hayatı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 11:30

Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü... Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Adil Kılıçdaroğlu, yaşadığı bir tartışmanın ardından kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi için cenaze töreni 22 Temmuz'da düzenlenecek.

İşte Adil Kılıçdaroğlu hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adil Kılıçdaroğlu Kimdir?

Adil Kılıçdaroğlu Kimdir?

Adil Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşidir. Adil Kılıçdaroğlu, kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyerinde zaman zaman gündeme gelmiş bir isimdir. Ancak kendisini siyasetten uzak tutmuş ve özel hayatını korumayı istemiştir.

Adil Kılıçdaroğlu, 17 Aralık 1948 tarihinde Tunceli’nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde, tapu memuru Kamer Kılıçdaroğlu ve ev hanımı Yemuş Kılıçdaroğlu’nun yedi çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

Adil Kılıçdaroğlu Neden Vefat Etti?

Adil Kılıçdaroğlu Neden Vefat Etti?

Adil Kılıçdaroğlu, 21 Temmuz tarihinde 76 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde evine geldikten sonra fenalaşan Kılıçdaroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kılıçdaroğlu'nun kalp krizi geçirdiği tespit edildi, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın