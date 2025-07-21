Adil Kılıçdaroğlu Kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkizi Adil Kılıçdaroğlu'nun Hayatı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü... Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Adil Kılıçdaroğlu, yaşadığı bir tartışmanın ardından kalp krizi geçirdi ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi için cenaze töreni 22 Temmuz'da düzenlenecek.
İşte Adil Kılıçdaroğlu hakkında merak edilenler...
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Adil Kılıçdaroğlu Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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