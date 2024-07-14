Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İzmir’deki Elektrik Felaketi Açıklaması: 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'İzmir'de sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir'