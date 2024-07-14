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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İzmir’deki Elektrik Felaketi Açıklaması: 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İzmir’deki Elektrik Felaketi Açıklaması: 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
14.07.2024 - 11:20 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 11:46

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'İzmir'de sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullandı.
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