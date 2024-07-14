Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İzmir’deki Elektrik Felaketi Açıklaması: 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İzmir’deki Elektrik Felaketi Açıklaması: 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'İzmir'de sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir'
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı.
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir” ifadelerini kullandı.
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